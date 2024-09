Pilar Cisneros pide a diputados bajar el ritmo a aprobación de leyes de seguridad

Pilar Cisneros, jefa fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pidió este jueves a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico bajar el ritmo en la aprobación de leyes para luchar contra lo inseguridad, pese a las constantes críticas del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien alega que el foro no avanza lo suficientemente rápido.

Cisneros expresó su preocupación por el ritmo “frenético” de trabajo que lleva la Comisión y solicitó al presidente del foro legislativo, el diputado Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional (PLN), “reconsiderar la posibilidad de hacer esto un poco más calmado, pausado, para ver si podemos sacar los mejores proyectos de ley posibles”.

Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo estar de acuerdo con lo externado por Cisneros, pero llamó la atención sobre la inconsistencia entre lo indicado por la representante de la fracción oficialista y las manifestaciones del presidente Chaves, quien ha achacado a la Comisión no ir lo suficientemente rápido. Es necesario, agregó el legislador, “un poquito de coherencia”, al considerar que la posición de Cisneros “es la más acertada y la más prudente”.

“Por un lado, el presidente de la República ha mantenido una presión significativa sobre la Asamblea Legislativa para que saquemos y saquemos los proyectos de seguridad y, ahora, la fracción oficialista dice ‘suave, suave, van muy rápido, hay que meterle el freno’”, manifestó Campos.

Gilbert Jiménez hizo eco de las palabras de Campos y pidió a Cisneros comunicar a Casa Presidencial que la Comisión sí está trabajando. Jiménez negó que se esté “trabajando a lo loco”. Indicó que se ha procurado seguir un cronograma para sacar las iniciativas a tiempo, tomando en cuenta las capacidades del foro, para producir leyes contundentes.

La jefa de la bancada de gobierno puso en duda que un proceso acelerado de aprobación se traduzca en la creación de leyes efectivas. “La rapidez con la que trabajemos no quiere decir que es la calidad que vamos a lograr”, agregó. “A mí me tiene un poco preocupada el ritmo de esta Comisión y yo creo que, aquí, varios compañeros han dejado bien claro que existe una enorme expectativa sobre el trabajo que estamos haciendo aquí, no solo de parte de la sociedad, sino también de parte del Poder Judicial”, expresó Cisneros durante la sesión de la mañana.

En vista de la situación, la vocera del gobierno pidió hacer el propósito de ver con calma “los proyectos que son sumamente delicados”.

“Con pausa, poderlos realmente analizar y valorar, si es del caso, traer nuevas audiencias, pero tratar que el resultado sea lo mejor posible”, dijo.

Cisneros alegó haber hablado con varios asesores de la Comisión que, en su criterio, están “fundidos” porque “las sesiones de trabajo son larguísimas”.

La diputada reconoció que es nueva en la Comisión, tras haberse incorporado por primera vez en mayo de este año, pero aseguró que ha “invertido mucho” en tratar de ponerse al día con los expedientes que le fueron asignados al órgano legislativo, un total de 34.

“A mí me gusta después de que se toma alguna decisión o algo, poderlo consultar con algunos abogados expertos; entonces, a mí me preocupa un poco el ritmo frenético que tenemos acá, que no necesariamente se va a traducir en un mejor trabajo y en un mejor resultado”, declaró.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico debe evaluar y tramitar las iniciativas de ley que forman parte de la agenda de seguridad acordada entre la Presidencia de la República, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, así como analizar otras propuestas que se han ido sumando, por parte de las fracciones políticas.

Chaves acusó a la Asamblea de tener una ‘inoperancia absoluta’

El 7 de agosto, Chaves afirmó en conferencia de prensa, desde Casa Presidencial, que existía una “inoperancia absoluta de parte de la Asamblea Legislativa”.

Responsabilizó por dicha situación al “compadrazgo” entre el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y la diputada independiente, Gloria Navas, a quienes acusó de “parar todo lo que venga que ver con seguridad, atrasarlo, cuestionarlo”.

El mandatario también criticó la productividad de la Asamblea Legislativa, tras llegar de sorpresa a la reunión de los supremos poderes, convocada por Arias el pasado 13 de agosto. Chaves había informado, previamente, que no participaría de la sesión.

“La Asamblea Legislativa por a, b, o c razones no se pone de acuerdo y no progresa. Cosecha solo la frutica madura”, dijo.

En esa ocasión, entre los proyectos que reclamó el mandatario, mencionó dos iniciativas que ya habían sido aprobadas en segundo y primer debate, respectivamente, en el plenario.

Se tratan del expediente 23.800, para prohibir la naturalización a quienes hayan sido condenados por más de tres años de prisión en Costa Rica o en el extranjero, y la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses requeridos en otros países por casos de narcotráfico y terrorismo, correspondiente al expediente 23.701.

En el caso de la extradición, la Sala Constitucional resolvió, este miércoles 11 de setiembre, que la iniciativa no contiene vicios de inconstitucionalidad, por lo que puede seguir su trámite en la Asamblea Legislativa.

Colaboró el periodista Roger Bolaños.