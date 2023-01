Piero Calandrelli comparece este miércoles ante diputados

Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje Piero Calandrelli, insistió en que Joselyn Chacón le pagó por atacar a periodistas y diputadas, y no por caridad.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga, administrador del personaje de redes sociales Piero Calandrelli, comparecerá el miércoles 11 de enero ante los diputados de la Comisión investigadora del financiamiento de la campaña electoral 2022, a las 8:15 a. m.

Así lo confirmó la diputada socialcristiana Vanessa Castro, secretaria de la comisión investigadora. Adicionalmente, se recibirá en audiencia a Álvaro Azofeifa, miembro de la campaña de José María Figueres, en relación con el polémico video “salto al vacío”.

La intención de los legisladores es que Vargas Zúñiga explique los pagos que recibía de parte de, al menos, dos funcionarias públicas.

El administrador del trol asegura que le pagaron para atacar a periodistas, así como a diputadas de la oposición e, incluso, al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación con la que Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia de la República.

Desde diciembre, la comisión investigadora había aprobado la audiencia con Vargas Zúñiga, incluso antes de que este hiciera una serie de revelaciones sobre giros que recibió de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y de la asesora presidencial Mayuli Ortega.

En específico, Calandrelli asegura que Chacón le pagó para atacar a periodistas de CRHoy y que Ortega le pagó para hablar bien del mandatario y del Partido Pueblo Soberano (PPS), una nueva agrupación “rodriguista” que ella preside y que está en proceso de inscripción.

Aunque ya la ministra estaba convocada a comparecer como exjefa de la campaña electoral de Chaves, el foro investigador aprobó el pasado lunes una moción para que la funcionaria explique su implicación en la red de troles que Calandrelli atribuye al Gobierno.

También se aprobó una convocatoria para Mayuli Ortega, aunque estas dos comparecencias no tienen aún una fecha prevista.

El pasado lunes, Chaves negó que las funcionarias hubieran realizado pagos al trol para hacer ataques, sino que más bien se trató de donativos de “caridad”, pero sí reconoció que la ministra le solicitó a Piero atacar a periodistas.

A pesar de lo anterior, el mandatario confirmó a la ministra en su puesto, aunque alegó que ella había cometido un error que no le permitiría dos veces.

Después de las declaraciones de ambos, Vargas Zúñiga publicó un video en su perfil de Facebook, en el que aseguró que durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso se “traerá abajo ese circo”.

También negó que los pagos recibidos, cuyos recibos y comprobantes ha difundido, hayan sido por caridad, como alegaron Chaves y la ministra, e insistió en que los dineros le fueron girados para atacar a periodistas y diputadas.

“Conmigo, tendrán que asumir consecuencias no solamente legales, sino también electorales, porque les juro, les garantizo, que durante mi comparecencia me traeré abajo ese circo, ese teatro, esa vendedera de humo que ustedes le hicieron a miles de costarricenses.

“Porque, a mí, no se me ha dado plata para ningún préstamo de caridad. A mí Joselyn me contrató para que atacara a periodistas y a diputadas. Tengo las conversaciones guardadas y también tengo pruebas que ligan directamente a don Rodrigo Chaves en toda esta maraña de troles, de mentiras y de engaños por parte del Poder Ejecutivo”, manifestó.