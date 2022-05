Partido de Gobierno lanza reproches por triunfo de oposición en 8 comisiones de Asamblea

El triunfo de la oposición en la elección de presidencias de comisiones legislativas, este lunes, desató reproches en las tiendas del partido en el Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD).

Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD, les reprochó a las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) haber ganado las presidencias de ocho de las nueve comisiones permanentes que se instalaron este lunes.

La agrupación de Gobierno solo presidirá la Comisión de Redacción.

Según Cisneros, las grandes bancadas del Congreso, como las denominó, se repartieron el “botín” y hubo “componendas”, lo que generó respuestas de Daniela Rojas, Vanessa Castro y Carlos Felipe García, del PUSC; y de Dinorah Barquero, del PLN.

Los opositores coincidieron en que la conformación de las comisiones y la distribución de las jerarquías responden al voto que el electorado que le otorgó a la oposición para el Congreso, en donde el PPSD tiene 10 de 57 diputados.

Daniela Rojas, jefa del PUSC, atribuyó la distribución de las presidencias a la conformación del Congreso y agregó que, en el caso de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la presidencia históricamente ha recaído en la oposición porque su labor, precisamente, es fiscalizar la labor del Gobierno.

“Por un tema de transparencia y de fiscalización que cumple la comisión, no es conveniente que el oficialismo tenga alguno de los puestos”, machacó.

Vanessa Castro, quien logró la presidencia de Económicos y la secretaría en el foro de Control del Ingreso y el Gasto Público, aseguró que pidió los votos al resto de las bancadas para su elección.

Lo mismo dijo Dinorah Barquero, quien ganó la presidencia de Control de Ingreso y Gasto Públicos. Ella le respondió a Cisneros: “Quiero decirle que aquí no ha habido ninguna componenda, aquí no ha habido ninguna negociación debajo de la mesa. Se lo digo mirando a los ojos y no espere de mí nunca una componenda, algo oscuro, incierto o por debajo de la mesa.

“A usted le pedí el voto, a usted se lo pedí. Me parece que es la representación que tenemos aquí a quien el pueblo le dio la mayoría en la Asamblea Legislativa”.

En tanto, Cisneros reprochó: “A mí me hizo mucha gracia ahora escuchar a un diputado decir ‘óigame, aquí va todo sorprendentemente rápido’. Claro, va sorprendentemente rápido porque, como siempre, las grandes bancadas hacen todo por debajo, ya se habían repartido el botín de las comisiones, las presidencias y las secretarías, dejando obviamente por fuera al Frente Amplio y al Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Este es un ejemplo más de cómo quieren insistir en hacer política en este país y por qué el pueblo, una y otra vez, los ha dejado fuera del poder. Nosotros ciertamente somos un partido nuevo, pero algo debimos haber hecho bien cuando, en nuestra primera incursión política, logramos poner 10 diputados en esta Asamblea Legislativa y ganar, además, la Presidencia de la República, algo que al PAC (Acción Ciudadana), por ejemplo, le tomó 14 años.

“Y esa manera de hacer esa política, por debajo, calladito, haciendo todos los acuerdos y alineando a todo el mundo es lo que el pueblo justamente le cobra a la clase política costarricense. Nada más quiero recordarle al Partido Liberación Nacional que después de la administración de don Rodrigo Chaves Robles van a tener 12 años fuera del poder, quiero recordarle al PUSC que después de esta administración va a tener 16 años fuera del poder (en realidad son 20 años) y hay otros partidos que lo vienen intentando una y otra vez.

“Mientras sigan haciendo esa política por debajo, donde no dan la cara, todo se arregla así, pues las cosas van a seguir así. Me da mucha lástima porque el país ni la ciudadanía se merecen esto, pero quiero dejar constancia que todo esto se arregló por debajo y dejando abiertamente fuera a estas dos fracciones del Congreso (PPSD y Frente Amplio)”, sostuvo la jefa oficialista frente a Barquero.

Cisneros volvió a plantear la queja en la comisión de Seguridad y Narcotráfico y, luego, en el plenario legislativo, durante el espacio de control político.

Carlos Felipe García, diputado del PUSC, le achacó al Gobierno falta de capacidad de negociación. “Si las comisiones legislativas se integraron como se integraron fue por falta de capacidad de negociación del Gobierno de la República. Y lo que pasa con la agenda legislativa es falta de negociación del Gobierno de la República. Deben empezar a atender el rol que les corresponde en esta Asamblea Legislativa porque así lo decidió el pueblo”, señaló el socialcristiano.