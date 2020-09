Sí, esa denuncia era contra mí y la desestimaron. Ahora apeló. Como vio que no pudo, ahora denuncia a dos honorables colegas, con un tipo de cosas que son realmente horrorosas. No me extrañaría que el día de mañana, como no tuvo éxito aquí y ante su fracaso, pues me lleve a estrados judiciales.