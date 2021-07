He dado clases de economía como en ocho universidades. He dado clases en dos universidades inglesas, en tres universidades norteamericanas. En Costa Rica, he dado clases en la UNA, en la UCR, en la Universidad para la paz. He sido consultor de gobiernos como el sueco, consultor del Banco Mundial, consultor de Naciones Unidas y de montones de cosas. He sido directivo del Banco Central, ministro de Planificación, he escrito artículos de economía en revistas especializadas.