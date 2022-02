Óscar Arias descarta votar debido a recomendación médica

El expresidente Óscar Arias estaba inscrito para votar este domingo en el Liceo de Pavas, en San José, pero descartó participar debido a una recomendación médica. El exmandatario planeaba apoyar a su hermano, Rodrigo, quien aspira a una diputación por el PLN. Foto: (Alonso Tenorio)

El expresidente Óscar Arias Sánchez comunicó, al mediodía de este domingo, que un problema de salud le impedirá acercarse a las urnas a emitir su voto, al tiempo que expresó sentir mucha tristeza porque será la primera vez que no pueda ejercer el sufragio.

Arias indicó que su doctor personal le advirtió que en este momento de la pandemia no le aconseja asistir a sitios donde haya aglomeraciones, ya que presenta una condición de alto riesgo ante la covid-19.

Dijo que su dolor más grande es que no podrá votar por su hermano Rodrigo Arias, quien va por el primer lugar de la papeleta para diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para San José.

“La mañana del primer domingo de febrero cada cuatro años es para nosotros los costarricenses un día muy especial, ya que nos despertamos con la ilusión de asistir a nuestra cita con la democracia. En toda mi vida nunca he dejado de acudir a esa cita para ejercer mi voto y elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo hoy, a mis 81 años, con profundo pesar he debido tomar la decisión de no votar.

“Dada la situación actual de la pandemia mi médico, el doctor Orlando Quesada Vargas, me recomienda no salir a votar debido a que actualmente presento un cuadro bronquial agudo inflamatorio con flemas y con tos. El doctor Quesada considera que tengo una condición de alto riesgo para covid y no me aconseja asistir a sitios donde haya grandes aglomeraciones de gente.

“Esta decisión me produce un inmenso dolor no solo porque es la primera vez que no podré votar sino también, y muy especialmente, porque tenía la gran ilusión de votar por mi hermano Rodrigo quien, como es sabido, encabeza la papeleta de diputados de la provincia de San José”, escribió el expresidente en su comunicado.

El dos veces mandatario de Costa Rica rogó a la población acatar al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades de salud para contribuir a evitar más contagios, al tiempo que pidió vivir la fiesta democrática ordenadamente.

Arias Sánchez dirigió al país por primera vez de 1986 a 1990 y luego en el periodo 2006-2010. Es abogado, economista, politólogo y empresario, así como una de las figuras más importantes del PLN.