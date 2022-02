Observadores internacionales destacan buena marcha de comicios

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Costa Rica y exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, señaló que hasta la 1:30 p. m. de este domingo no había recibido reportes de anomalías o incidentes serios en el proceso electoral.

“Los reportes que hemos recibido a lo largo del día es que abrieron todas las mesas, que todo ha estado fluyendo y que las medidas sanitarias se han estado cumpliendo. Así que, por el momento, lo que hemos recogido es que el proceso fluye de manera normal”, respondió ante consulta de La Nación.

Destacó que en esta ocasión la acompañó un equipo de 18 observadores de nueve países del continente y que la OEA ha estado realizando esta fiscalización desde hace 60 años. “Justamente fue aquí en Costa Rica donde se realizó la primera misión de observación”, recordó.

Resaltó que Costa Rica es un país con una democracia sólida en la que los ciudadanos tienen plena confianza de su sistema electoral y que este año logró afrontar adecuadamente el reto de organizar unas votaciones, a pesar de la emergencia sanitaria.

“Realizar una elección en medio de una pandemia no es un reto sencillo. De hecho, la Organización ha tenido la oportunidad de observar ya varios procesos electorales en pandemia y siempre es un reto en todos los países.

Afortunadamente, hoy en día ya se tiene vacuna y hay más protección, pero lo que nosotros hemos visto es que por parte de las autoridades electorales se han fijado medidas claras como se ha hecho en otros países”, comentó.

La exvicepresidenta de Panamá reconoció que se ha estado haciendo el llamado a respetar el distanciamiento social en los centros de votación y que aunque ha recibido comentarios de encargados electorales que le han dicho que no han tenido tiempo para comer, rescató que eso responde a “la velocidad del proceso”.

“Costa Rica ha sido reconocido en la región como uno de los países con los ejercicios electorales más sólidos, entonces eso da gusto, observarlo es interesante.

“He visto ciertas cosas que no he observado en otros países, como que no están los partidos custodiando los votos porque hay una confianza en el sistema y eso es sumamente positivo. Creo que Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países de la región”, concluyó la delegada.

La Misión de Observación Electoral de la OEA también realizó un recorrido, la tarde de este domingo, en el Liceo de San José, en barrio México, desde la 1:05 p. m. y hasta la 1:20 p. m. Además, detalló que no tiene programado brindar más conferencias de prensa sobre el proceso de observación.