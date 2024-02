Nogui Acosta confirma pago salarial retroactivo a empleados públicos

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que el gobierno pagará un aumento salarial retroactivo, entre febrero y marzo, a los funcionarios que estaban contratados a principios del 2020. El giro costará ¢70.000 millones.

Según explicó el ministro, este pago corresponde a un incremento salarial por costo de vida que fue congelado en el 2020 con motivo de la pandemia por la covid-19.

“Desde el año anterior, cuando se formuló el presupuesto del 2024, estaban incorporados los recursos para pagar el retroactivo. El gobierno tomó la decisión desde ese momento. No es una decisión antojadiza, momentánea ni por presión. Esperaríamos que, si no es en este mes (febrero), sea en marzo que tengamos pagados a todos los funcionarios el retroactivo por el aumento salarial que no se hizo en 2020″, afirmó Acosta.

El incremento salarial fue aprobado en diciembre del 2019, cuando aún no se aplicaban las medidas extraordinarias ordenadas por la regla fiscal.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, informó de que el pago comenzará en la segunda quincena de febrero para los ministerios y las instituciones más pequeñas. Agregó que, a más tardar el 15 de abril, se le otorgará el dinero a todos los funcionarios sujetos de este aumento. Esta medida incluye a todas las entidades cubiertas por el Presupuesto Nacional.

En setiembre pasado, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) había informado a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) que recibirían entre ¢360.000 y ¢420.000 por este pago retroactivo.

