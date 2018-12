"Esa no es nuestra casa de campaña, nuestra casa de campaña está en Sabana norte y por lo tanto no tenemos ninguna relación con esos vehículos que se mencionan, sabrá Dios de quién es esa casa y por qué esos vehículos estaban ahí, no es algo que nos competa en lo absoluto porque repito: nuestra casa de campaña no es la que aparece en esa fotografía", explicó el candidato de Restauración.