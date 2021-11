Alberto Cole, alcalde de Osa, le pidió al vicepresidente de Judesur, Gabriel Villachica, presentar una moción que lo ayudara a salir de una denuncia penal que esta institución presentó en su contra, porque afectaba su carrera en busca de una diputación, señala el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el expediente del caso Diamante.

“No podré ser diputado mientras tenga esa mierda ahí pendiente”, le dijo al gobernante local al directivo.

En el 2015, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) denunció a Cole por los presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El alcalde buscaba la generación de un informe que sugiriera medidas alternativas, como que “le regale algo a alguien”.

La denuncia obedeció a que la Municipalidad de Osa dejó inconclusa la construcción de la vía principal de acceso al distrito de Bahía Ballena, para la cual la Junta le aportó ¢600 millones, según había revelado la Junta Interventora de Judesur.

En el 2021, como la denuncia seguía en trámite y se acercaban los procesos electorales, el alcalde del Partido Liberación Nacional (PLN) recurrió a Gabriel Villachica, representante del ayuntamiento de Osa en Judesur, en busca de que la entidad emitiera un pronunciamiento “positivo” para él.

El 16 de febrero del 2021, las autoridades judiciales registraron una conversación en la que Cole le pidió a Villachica presentar una moción para que el departamento Legal de la Junta emitiera un informe que validara la búsqueda de una solución alterna.

Alberto Cole le argumentó que la denuncia penal “se está cagando” en su aspiración por ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.

[ Judesur denuncia a dos alcaldes por manejo de fondos ]

Villachica reconoció a La Nación que Cole lo llamó para pedirle que presentara esa moción como “un favor”. Agregó que, para “salir del paso”, él le contestó afirmativamente, pero nunca realizó las gestiones que le solicitó. Confirmó que la denuncia penal se mantiene en pie y sin resolver.

Por su parte, el alcalde indicó a este medio que no daría declaraciones sobre este caso, por recomendación de sus asesores legales. Cole no se postuló para diputado en el 2022.

Conversación del 16 de febrero del 2021:

Jorge Alberto Cole de León: Vea lo que pasa es que la moción usted la va a plantear así, como muy genérica, y diciéndole que requiere que el departamento Legal presente un informe sobre las condiciones en que se encuentra el caso, y que que se valore soluciones alternativas, que en la ley misma se prevé para no entrar en costos...

Gabriel Villachica: Sí, señor.

Jorge Alberto Cole de León: Ese informe tiene que ser positivo para yo agarrarme de ahí y, luego, agarrarme con la fiscal y decirle “vea, el mismo departamento de Desarrollo de Judesur ya dice que no hay nada” y, entonces, el informe del abogado tiene que decir que él recomienda una solución alternativa, retirando la demanda y no proceder; y que me pidan a mí una, digamos, alguna solución, que le regale algo a alguien, o que alguna mierda.

Gabriel Villachica: Ok, ok.

Jorge Alberto Cole de León: Porque ahí no hay ni mierda, mae...

Gabriel Villachica: Yo fui a esa vara mae...

Jorge Alberto Cole de León: Se está cagando en mi diputación, mae, porque, entendés, no podré ser diputado mientras tenga esa mierda ahí pendiente.

Alberto Cole, alcalde de Osa. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

‘Yo le escondo todo’

En otra conversación ocurrida tres días después, registró el OIJ, Cole le advirtió a Villachica que él le escondía las cosas a su hijo, quien era funcionario de la Municipalidad de Osa en ese momento, pero se había ausentado dos días del trabajo sin avisar.

En el expediente del caso Diamante, la Fiscalía le achacó al alcalde de Osa haber recibido dinero de la constructora Meco para financiar su reelección de cara a los comicios municipales 2020.

Conversación del 22 de febrero del 2021:

Jorge Alberto Cole de León: Vea a ver qué pasa con su hijo, mae.

Gabriel Villachica: En eso estoy, se me perdió dos días.

Jorge Alberto Cole de León: Se perdió el jueves y viernes, está despedido, mae.

Gabriel Villachica: Ay huevón...

Jorge Alberto Cole de León: Porque, no dice nada, se ausentó... eh, jueves y viernes, dos días seguidos y no aparece y no dice nada.

Jorge Alberto Cole de León: Yo le escondo todo, pero de eso no se trata, se trata de que el mae vea con seriedad las cosas.