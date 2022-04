‘No es chiste, es acoso’, la campaña feminista que nació en redes y llegó a las urnas

Michelle Chinchilla Calderón con su camiseta. (José Andrés Céspedes)

Michelle Chinchilla Calderón llegó este domingo a votar vistiendo una camiseta blanca con la frase “No es chiste, es acoso”. Ella contó a La Nación que su mensaje forma parte de una campaña que nació en redes sociales con el fin de manifestarse en estas elecciones contra el acoso sexual.

“Queremos manifestar nuestra molestia sobre cómo el acoso se ningunea y se hace ver como un chiste. Queremos decirle al país que no estamos dispuestas a aceptar ni legitimar el acoso sexual”, explicó Chinchilla.

La campaña fue iniciada por la usuaria de Twitter @Plisanka, quien confeccionó camisetas con esta y otras frases en contra del acoso sexual y las regaló a todas las personas que quisieran portarlas en los comicios.

“Yo también he sido víctima de un acosador”, “Juntas venceremos”, “Ser mujer es de valientes” son otras de las frases que colocó la muchacha en las camisetas y que hoy se vieron en las urnas de todo el país.

La exministra de Salud, María Luisa Ávila, colgó una fotografía desde las 7 a. m. en donde mostró que también acudió a emitir el sufragio con una de las camisetas de la campaña, junto al hashtag #JuntasSomosMasFuertes.

Usuarias de todo el territorio nacional también publicaron imágenes con sus camisetas y mensajes en contra del acoso sexual.

“Y este es el statement outfit del fin de semana, gracias a @Plisanka por la iniciativa!! No tenemos las mejores opciones para mañana, pero tenemos al menos una: no aceptar el acoso, no aceptar su justificación, y no darle más voz a un acosador!”, escribió @Lemechet en su Twitter.

Otra joven llamada Raquel Castro incluso se encargó de llevar las camisetas hasta las casas de mujeres que les hayan solicitado y comentó que recibió ataques en redes sociales por la iniciativa.

“Qué pereza la gente y sus ataques. Mi colaboración para las camisetas y los casi 3 tanques de gasolina que he gastado repartiéndolas sale de mi salario. Nadie me está patrocinando. ¿No les gusta la iniciativa? Por algo será”, escribió.

@Plisanka también confirmó que identificó ataques por las fotos de mujeres con las camisetas.

“Estoy IMPACTADA de la cantidad de troles ACOSANDO con insultos y tuits violentos a muchas mujeres que valientemente suben fotos con sus camisetas probando el punto de por qué es tan necesario levantar la voz y no quedarnos calladas”, comentó la impulsora de la campaña.