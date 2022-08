Municipalidades denuncian atraso en giros del Gobierno para vías cantonales

El sector municipal criticó atrasos en las transferencias que el Gobierno debe hacer para el mantenimiento de la red vial cantonal. Según alegan, en lo que va del año solo se ha efectuado uno de los seis desembolsos previstos.

Para este año 2022, el Presupuesto Nacional contempla una partida de ¢109.600 millones para transferencias a gobiernos locales por concepto de mantenimiento de la red vial y fluvial cantonal. Este dinero proviene de la recaudación del impuesto único a los combustibles, pero las municipalidades sostienen que no está llegando y ello ha frenado la construcción o mantenimiento de los caminos en los diferentes zonas del país.

“Tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) han recibido informaciones de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya realizó la solicitud de transferencia; no obstante, el Ministerio de Hacienda no certifica los ingresos totales recaudados para continuar con el trámite”, dijo la ANAI.

“En momentos que el país atraviesa una crisis por el estado de la red vial nacional, las municipalidades tampoco pueden intervenir las carreteras cantonales, porque el Gobierno está retrasado con las transferencias de recursos del impuesto a los combustibles que, por ley, corresponden a los gobiernos locales. Por eso hacemos nuevamente un llamado al Ministerio de Hacienda, para que haga los traslados que corresponden, para dar mantenimiento o reparar nuestras carreteras”, declaró Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.

Por otra parte, Heriberto Cubero, alcalde de Abangares y presidente de ANAI, aseguró que la falta de giros provoca incumplimiento de pagos a proveedores y cuotas de los créditos con el Instituto de Fomento Municipal (IFAM), así como atrasos con otras responsabilidades.

" Al no hacerse los desembolsos en tiempo y forma, se generan intereses moratorios que se deben cargar a la administración municipal. El problema mayor es no poder atender las carreteras de una manera eficiente y eficaz en momentos clave de la época lluviosa. No se puede trabajar si no se cuenta con los recursos en tiempo y forma”, aseguró Cubero.

Desde el año 2016 las vías y rutas cantonales son competencia exclusiva de las Municipalidades en su cantón. El impuesto único sobre los combustibles significa cerca del 11,3% de los ingresos tributarios y representa el 27% del precio de la gasolina súper y el 18% del diésel.