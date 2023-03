Ministra deja en claro lo que no negociará sobre Ley de Empleo Público

El Ministerio de Planificación (Mideplán) empezó hoy el diálogo con instituciones, sindicatos y diputados sobre reformas a la Ley Marco de Empleo Público y, de una vez, dejó en claro lo que no negociará en este foro.

Las “reglas de oro” implican que el Gobierno no negociará sobre:

1. Objetivo, ámbito de cobertura y exclusiones de la ley (con excepción de la interpretación del alcance de puestos “exclusivos y excluyentes).

2. Fines y principios de la ley.

3. Creación del Sistema General de Empleo Público.

4. Postulados que orientan la planificación del empleo público.

5. Régimen general de empleo público: familias de puestos.

6. Postulados rectores que orientan la gestión de la compensación y metodología de valoración de trabajo.

7. Columna salarial global y régimen salarial unificado para todo el servicio público.

8. Límites a convenciones colectivas (ya no se pueden negociar alzas salariales, incentivos ni plazas).

9. Reglas del traslado al salario global.

El Mideplán aclaró que el diálogo es técnico y que la derogatoria de la Ley de Empleo Público no está sobre la mesa.

Por el contrario, el Gobierno sí desea dialogar sobre la forma en que más de 65 instituciones están declarando que todos sus puestos son “exclusivos y excluyentes”, con lo que evitan que Planificación regule los salarios de sus puestos comunes, como informáticos, choferes, contadores.

Entre las instituciones que han tomado esa vía están universidades, municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Judicial.

El Mideplán recibirá observaciones a esas “reglas de oro” durante este lunes para conocer las opiniones de los que participan en la mesa de diálogo.

A partir de este martes 21 y hasta el 31 de marzo, las mesas de trabajo estarán integradas por 10 personas cada una, y serán moderadas por especialistas en conciliación del Colegio de Abogados y del Ministerio de Paz, además de un asistente técnico.

Las sesiones están divididas por grupos de familias de trabajo. Por ejemplo, en una sesión estarán los representantes docentes, y en otra los representantes de los profesionales de la salud.

La sede para el diálogo será el Centro Especializado en Turismo, en San José.

Al diálogo fueron invitados sindicatos, municipalidades, diputados, departamentos de Gestión Humana de las instituciones, así como la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

Durante la presentación de las “reglas de oro” y la metodología, voceros sindicales manifestaron disconformidad y constantes reclamos al Mideplán. Alegan que el diálogo más bien es una “imposición”, lejano a la negociación.

El rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, fue claro en su disconformidad en cuanto al contenido que sí se podrá negociar y cuál no, quedando los sectores en desfavorecimiento.

Discusión técnica

La ministra de Planificación. Laura Fernández, aclaró que se trata de una discusión de “nivel técnico” por ser una materia “altamente técnica” porque se trata de enmendar una ley con vicios de técnica.

“Este espacio no es para que hablemos de cómo fue el proceso en la Asamblea Legislativa anterior, no es para hacer frente a asuntos de inconstitucionalidad, no es para decirnos que hay que suspender la implementación de la ley, no es un espacio de juicio, sino de respeto mutuo”, indicó.

Fernández adelantó que no participará de ninguna de las mesas, sino que las reuniones se realizarán por familias de puestos, en distintas fechas.

El propósito es identificar, según dijo, temas que desde el punto de vista como operadores del sistema “quedaron con problemas”.

Señaló, por ejemplo, que la ley no derogó tácitamente otras leyes y existe confusión sobre cuál legislación aplicar en algunos casos.

Según Fernández, desde el 10 marzo ha recibido 180 consultas relacionadas a la implementación de la ley, por lo que reconoce que hay temas por resolver.

Indicó que el producto de la discusión se trasladará a los diputados como un “anteproyecto”, el próximo 13 de abril, semanas antes de que se inicie un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, en el que el Poder Ejecutivo tendrá el control de la agenda legislativa.

Ese mismo día, se presentará ese mismo anteproyecto a los sectores invitados al diálogo, en una actividad previa a la entrega del documento a los diputados.

El anteproyecto incluirá los puntos de acuerdo de las mesas de discusión, así como los temas en los que no hubo acuerdo, para que queden a valoración de los congresistas.