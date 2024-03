Medio oficial ruso reportó alabanzas de diputadas del PLN a reelección de Putin

Un medio de comunicación del gobierno de Rusia, llamado Argumenty y Fakty (Argumentos y Hechos, en español), reportó que las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) Rosaura Méndez Gamboa y Katherine Moreira Brown alabaron las elecciones que permitieron a Vladimir Putin alcanzar 26 años en el poder, a pesar de que diversos actores internacionales han calificado el proceso como fraudulento y denunciaron la represión de opositores, incluyendo la muerte de Alexei Navalny.

Según el medio, las verdiblancas declararon su respaldo al proceso durante el viaje que hicieron a Rusia como observadoras electorales, del 13 al 20 de marzo, financiadas por la Duma Estatal rusa. Putin se reeligió el día 17.

La liberacionista Rosaura Méndez dijo que, en esos comicios, “se está decidiendo el futuro del mundo”. Así lo expuso una publicación hecha el 16 de marzo, en la que la periodista Tatiana Soldatova reportó las opiniones de los miembros de la misión de observadores extranjeros que seguían las elecciones en Moscú.

“Ahora los rusos no solo eligen a su presidente, sino que también deciden el futuro del mundo entero; esto es muy importante. Estoy sorprendida y contenta de que la gente acuda a los colegios electorales satisfecha y feliz. Las familias vienen a tomar una decisión a favor del futuro”, declaró Méndez.

LEA MÁS: Embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, expresa decepción por ‘estéril’ viaje de dos diputadas del PLN a Rusia

De acuerdo con la publicación, la liberacionista dijo que la posibilidad del voto electrónico aumentaba la accesibilidad y la participación masiva en las elecciones.

La noticia del semanario Argumenty y Fakty, de hecho, se titula con la frase de Rosaura Méndez: “Se está decidiendo el futuro del mundo”. Esta publicación es propiedad del gobierno ruso desde el 2014.

LEA MÁS: Rodrigo Arias niega que viaje de diputadas a Rusia afecte relación con Ucrania

En cuanto a las declaraciones que se le atribuyen a Moreira, están frases donde la limonense manifestó su alegría de ver cuánta gente acudía a las urnas “porque en América Latina el panorama es completamente opuesto”.

“Muchos no acuden a las urnas, pero en Rusia las familias sí lo hacen. También, vienen padres mayores con hijos y nietos; esto es muy importante”, continuó.

En el mismo artículo, no solo se citaron las declaraciones de Méndez y Moreira, sino que se publicaron fotografías de ellas en el Comité Electoral, así como declaraciones y una fotografía de Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo que también viajó como observador enviado por el régimen de Nicaragua.

“Estamos asistiendo a un acontecimiento histórico en el que el pueblo ruso puede expresar libremente sus opiniones y elegir a su candidato”, manifestó Ortega Murillo, haciendo énfasis en que Rusia y Nicaragua son países amigos.

“Este es un proceso muy organizado y la introducción de nuevas tecnologías es impresionante. La introducción del voto electrónico a distancia es una solución muy correcta y cómoda para los habitantes del país y especialmente para Moscú con su ritmo de vida loco”, declaró también Ortega.

El mismo medio que publicó declaraciones de las diputadas del PLN, incluyó una declaración del enviado del gobierno nicaragüense a observar las elecciones en Rusia, Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial. Foto: AiF/Tatyana Soldatova

Diputadas niegan haber dado declaraciones a medios

Consultadas este lunes por La Nación, las dos legisladoras del PLN respondieron, por separado, que no habían dado declaraciones a ningún medio. De hecho, lo primero que dijo Rosaura Méndez es que no quería dar declaraciones, porque de eso se encargaría la jefatura de la fracción del PLN. No obstante, una vez que se le refirió lo que el semanario ruso le atribuye, alegó no recordar “haber dicho exactamente eso”.

“Usted perfectamente sabe que uno dice algo y ponen otra cosa. En realidad, no recuerdo haber dicho eso. Lo que hicimos fue visitar centros de votación, hablar con personas, saludar. No recuerdo esas declaraciones, pero sí vi a la gente que salió a votar”, agregó Rosaura Méndez.

Moreira Brown enfatizó en que no atendieron a ningún medio en Moscú, que fue la única ciudad donde estuvieron y visitaron centros de votación. “No nos trataron como a la gente de Venezuela y Nicaragua. Fuimos al Centro Cívico, como decir el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí, yo vine y les dije, conversando con ellos, que me llamaba la atención que en la mayoría de centros de votación vimos adultos mayores y que yo felicitaba a muchos jóvenes que estaban ahí, que estaban interesados en el proceso”, relató la limonense.

También explicó a La Nación que la mayoría de personas con las que conversó dijeron que no votarían por Putin y que, en Costa Rica, ella apoya que la juventud quiera sumarse y ser visible en el proceso político.

Sobre lo que el medio publicó, Moreira respondió: “Qué terrible es venir y poner las cosas, porque usted sabe que soy muy sincera. Lo que yo dije es ‘qué bueno que la gente salga a votar, porque en América Latina el abstencionismo ha sido el ganador’”.

Aunque Rosaura Méndez negó saber quién es Laureano Ortega y mucho menos haber coincidido con él en alguna visita, Moreira sí relató que el nicaragüense se movilizaba en una especie de limusina y que él sí había sido invitado por el gobierno. “Ellos tenían otra agenda y un día coincidimos ahí, en ese centro cívico”, indicó.

Diputadas invitadas por la Duma Estatal

Katherine Moreira niega que su invitación y visita tenga algo que ver con el gobierno de Vladimir Putin. Adujo que se trató de una invitación enviada y financiada por la Duma Estatal (especie de cámara baja en el sistema parlamentario de la Federación Rusa). Así consta en la carta remitida a ella por parte del presidente de la Duma, Viacheslav Víktorovich Volodin.

Volodin es el décimo presidente de la Duma, desde el 5 de octubre del 2016. Fue asistente del presidente Vladimir Putin y exsecretario general de Rusia Unida, agrupación de la que Putin es líder de facto.

Fue diputado en la Duma Estatal desde 1999 hasta el 2011, viceprimer ministro de Rusia entre el 2010 y el 2012, y de nuevo diputado desde el 2016 hasta la fecha. También, fungió como primer subjefe de personal de la administración presidencial de Rusia. The Economist lo señala como el diseñador del giro conservador de Putin en su tercer mandato.

LEA MÁS: Diputados rechazan moción para investigar viaje de diputadas del PLN a Rusia

La diputada limonense también relató que el viaje de ida lo hicieron ambas en primera clase y, de regreso, en clase económica. “Desde un principio yo sí vine y dije ‘yo voy de observadora de la Duma, no voy a nada de gobierno’”, alegó.

Sobre los reclamos de la embajadora de Ucrania concurrente para Costa Rica, Oksana Dramaretska, Moreira dijo que ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa costarricenses pagaron algo. “Si yo quería ir a la Plaza Roja, tenía que ir por mi propio medio, caminaba 300 metros y me subía al metro. Que si quería comprarme un chocolate, ir al supermercado o lo que sea, me lo compré con mi plata”, puntualizó.

Por su parte, Rosaura Méndez solo dijo, ante las críticas de Dramaretska, que “la señora embajadora tenía que entender” que ella y Moreira son ciudadanas costarricenses y, en cuanto a la violación de leyes ucranianas, no estuvieron en territorio ocupado por Rusia, sino solamente en escuelas de Moscú.