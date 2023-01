Luz Mary Alpízar sobre diputados vistos en otro partido: ‘Asamblea Nacional merece respeto’

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que la Asamblea Nacional de esta agrupación “merece respeto y respuestas” de los legisladores Manuel Morales y Paola Nájera.

Ambos congresistas, representantes del PPSD en la Asamblea Legislativa, estuvieron este domingo en la primera Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPS), agrupación fundada por funcionarios de la Casa Presidencial y que se define como “rodriguista” por afinidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Los partidos en proceso de formación, como el Pueblo Soberano, tienen hasta el 3 de febrero para solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) su inscripción formal, si quieren participar en las elecciones municipales del 2024, postulando alcaldes y regidores y demás puestos de elección popular.

“Tengo que ser franca. Si bien la Asamblea Nacional los eligió a muchos de ellos, aun sin conocerlos, por un efecto de confianza, la Asamblea merece respeto y respuesta. Desde ayer varios asambleístas me han consultado. Yo tengo que abrir los espacios partidarios para que hablemos”, dijo.

Alpízar, quien ha tenido distancia de los legisladores más cercanos a Chaves y que ha sido objeto de ataques desde perfiles en redes sociales afines al Gobierno, enfatizó que dedicaron buena parte de la reunión del PPSD, este lunes en el Congreso, para cuestionar a Morales y a Nájera.

También, dijo que es un asunto de formas, y que como mínimo debían estar enteradas Pilar Cisneros, como jefa de la fracción oficialista, y ella como presidenta del partido.

“Porque yo me debo no a lo que yo crea, sino a una asamblea nacional que confió y sigue confiando en lo que el liderazgo y los órganos del partido hacen”, explicó.

Según relató Alpízar, la propia Cisneros les preguntó a Morales y a Nájera por qué habían ido a la asamblea del otro partido, pues “ella no sabía nada” y respondieron lo mismo que dijeron a la prensa, que habían ido a acompañar a algún familiar o a gente que los ayudó en la campaña electoral.

'Son mensajes políticos'

Si bien Luz Mary Alpízar afirmó que los diputados pueden ir donde gusten, estima que estos actos envían mensajes políticos.

“Se lo dijimos en la fracción, no solo es un tema legal; es qué estamos diciendo con la presencia en una asamblea de un partido que se está conformando”, acotó.

Alpízar agregó que se analizará cuál es el sentimiento de los militantes y asambleístas que les dieron ese voto de confianza, incluso a gente con más de cuatro años en la agrupación que cedió espacios para ellos.

“No estamos hablando de sanción. Vamos a analizar cómo se siente este grupo de gente que, después de trabajar cuatro años, cede prácticamente todos los espacios a estas personas nuevas en una papeleta, personas que no conocen. Hay deberes y responsabilidades de un militante y una de ellas es la consecución de los objetivos partidarios”, apuntó Alpízar.

Finalmente, la diputada y presidenta del PPSD negó que haya una crisis en el partido y dijo que siguen las mismas personas sosteniendo la estructura de la agrupación política.

Cisneros: 'Aquí no pasa nada'

La jefa de la fracción del PPSD, Pilar Cisneros, negó que haya crisis y que Morales y Nájera tienen absoluta libertad de asociación y reunión. Agregó que, si a ella la invitan a una actividad del Partido Liberación Nacional (PLN) asistiría.

“Yo no sabía que aquí no había libertad de reunión. Ellos simplemente fueron y vieron. ¿Por qué no puedo ir yo a una actividad de Liberación o del Frente Amplio? (...) Aquí no pasa nada. Luz Mary dijo que lo iba a llevar a la Asamblea Nacional. Perfecto, llévelo”, agregó.

Cisneros también afirmó que en la fracción puede haber hasta 10 bandos, pero que los une un proyecto país. Agregó que hay que contrastar lo que la gente supone con lo que realmente está sucediendo en la bancada.

“Es obvio, uno no tiene que llevarse bien con todo el mundo”, dijo.