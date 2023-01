Luis Amador me pidió la renuncia por bloquear correo de mensajes soeces, relata ex viceministra Laura Ulloa

La ex viceministra de Transportes y Seguridad Vial, Laura Ulloa Albertazzi, relató que el ministro, Luis Amador, le exigió la renuncia por haber pedido que el MOPT bloquearan una cuenta anónima de correo electrónico que le llegaba a ella, con copia a Amador, con una gran cantidad de insultos y mensajes soeces.

En conversación con La Nación, este sábado, la exfuncionaria explicó que, durante una conversación telefónica poco formal, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le dijo que le abriría un proceso disciplinario y le exigió, primero, renunciar a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).

Como Ulloa se negó a esa directriz, pues alegó que no se le trasladaron los cargos ni se le dio espacio para defenderse, Luis Amador acudió a la vicepresidenta Mary Munive, quien estaba en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Ambos le solicitaron que renunciara a su cargo en el Viceministerio, presuntamente como una renuncia temporal. Sin embargo, por la negativa de Ulloa, finalmente la destituyeron desde la Presidencia de la República.

Laura Ulloa detalló que ella había elevado a la Auditoría, durante su periodo como viceministra, varias denuncias sobre asuntos internos del MOPT. Además, destituyó a su anterior jefe de despacho, el 23 de diciembre, y nombró una nueva jefa de su oficina.

“Aparentemente, he incomodado a algunas personas. La identidad, la desconozco. He estado recibiendo, a partir del 10 de enero, una serie de correos bastante ofensivos, soeces, en mi contra, con copia al ministro y a algunos otros funcionarios”, indicó Ulloa.

Los insultos llegaban desde una cuenta llamada nomascorrupcionenelmopt@proton.me. La exfuncionaria solicitó al departamento de Tecnologías de la Información (TI) de ese ministerio bloquear el ingreso de dichos correos a los servidores del MOPT, por “malintencionados y llenos de insultos” contra ella.

Sin embargo, Luis Amador le informó el pasado miércoles 18 de enero que le abriría un proceso, pues alegó que ella estaba “obstruyendo evidencias”, aunque Laura Ulloa asegura que, en las comunicaciones, no había más que insultos, sin pruebas, ni hechos ni nada.

“En esa conversación informal, le dije que no procedía, porque es una especie de sentencia anticipada que me están haciendo. (...) No hay en apariencia una política específica del MOPT para determinar o no el bloqueo de los correos”, relató la ex viceministra.

Incluso, dijo que le informaron que esa podría ser una vía de ataque de ciberdelincuentes.

Como Ulloa rechazó la exigencia de Amador, un día después, el jueves, recibió una llamada de Mary Munive, vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la República, diciendo que debía renunciar “para una mayor claridad o transparencia del proceso”.

La ahora exfuncionaria volvió a decir, en esta ocasión a Munive, que la renuncia no procedía, pues incluso le estaban pidiendo una dimisión temporal, mientras se le investigaba.

“Yo les dije que renunciar es renunciar, que si querían podían destituirme, pero que la renuncia no procedía. Entonces, no firmé la carta que, incluso, ya estaba redactada. Lo que me esperaba después era la destitución por pérdida de confianza. No me dieron mucha explicación”, agregó.

Ulloa agregó que, incluso, le dijeron que si no firmaba la renuncia, la podían llevar a Consejo de Gobierno, lo que dice que no le importaba por estar con la conciencia muy tranquila.

Vía telefónica, el ministro Amador dijo este sábado por la tarde que se encuentra en una reunión sobre el ciberataque que sufre el MOPT y dijo que no podía atender la consulta.

Cuando se le explicó que era para tener su contraparte respecto a lo que acusó Laura Ulloa, negó que se pueda referir al caso, “porque hay una investigación abierta”.

‘Actitud fría’ Copiado!

La ex viceministra acotó que no había tenido ningún desacuerdo con el ministro Amador hasta ahora, en ningún tema, y que fue a partir del lunes 16 de enero que empezó a notar una “actitud sumamente fría”, tanto así que le quitó funciones y las llevaba a cabo él, y después le avisaba lo que había decidido.

Aunque Ulloa prefiere no señalar nombres de posibles emisores de los insultos, considera que por tratar de limpiar e interponer denuncias en la institución, “claro que voy a molestar el statu quo de las personas”.

“Básicamente, esos correos son hechos que solo personas internas conocen. No lo quisiera afirmar, pero todo indica que presuntamente sí es desde adentro”, comentó.

Ulloa también negó que, al pedir ella el bloqueo de los insultos, se haya perdido algún tipo de prueba, porque el Departamento de TI tiene respaldo de lo que recibió ella.

En un correo dirigido este jueves 19 al presidente de la República, Rodrigo Chaves, Ulloa le detalló la situación de lo que estaba sucediendo con los insultos y mensajes soeces.