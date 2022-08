Leslye Bojorges dice que diputada le advirtió: ‘Ojalá nunca lo llame un narco para que vote por un magistrado’

Leslye Bojorges, del PUSC, es uno de los pocos diputados de su fracción que está a favor del voto público en todos los actos del Congreso. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró este jueves por la mañana, en el programa radial Nuestra Voz, que una congresista se le acercó, el miércoles, para hacerle una fuerte advertencia en relación con el proyecto de ley para hacer públicas todas las votaciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo las elecciones de magistrados.

“Me dijo: ‘Leslye, ojalá a usted nunca lo llame un narcotraficante para decirle que tiene que votar por ese magistrado, porque si usted no vota por ese magistrado le van a matar a su hijo’”, aseguró el socialcristiano.

Bojorges dijo que el intercambio se produjo porque él apoya e impulsa el proyecto del liberacionista José Joaquín Hernández, para que se elimine totalmente el secretismo en las votaciones de los diputados, tanto en nombramientos como en ratificaciones e, incluso, para elegir los jerarcas del Congreso.

El congresista socialcristiano, quien había impulsado un proyecto propio para eliminar el voto secreto, agregó que le respondió a la diputada (a quien no identificó) que él no anda con narcotraficantes y que nunca se ha metido en esas esferas.

“Yo no tengo ningún problema en que a mí me vayan a llamar para que me amenacen. Si usted está metida en eso, ese es su problema”, dice el rojiazul que le respondió a la legisladora.

Según Bojorges, ella le replicó que es una honorable mujer, pero que así funciona la elección de los magistrados.

“Entonces, le dije que, con mucha más razón, ahora estoy esperando que se apruebe la elección de los magistrados mediante voto público”, relató el congresista.

La Nación ha intentado en varias ocasiones conversar con el diputado del PUSC, vía telefónica; sin embargo, hasta el momento no ha respondido.

Ante la polémica que generaron las palabras del congresista, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que insta a que se interpongan las denuncias correspondientes en los órganos de investigación penal.

En la nota, el Poder Judicial lamentó las afirmaciones de Bojorges y enfatizó que corresponde dar garantía a la ciudadanía de la pureza del proceso de elección de magistrados, en atención al mandato constitucional que delega en la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar los altos jueces del Poder Judicial.

“Ante hechos como los manifestados, se deben sentar las responsabilidades que correspondan en caso de que así sea. Se reafirma, desde el Poder Judicial, actitud vigilante en defensa de la institucionalidad y erradicar todo aquello que contravenga la base misma del sistema democrático y la división de poderes garantizado por la Constitución Política”, dice el comunicado.

Noticia en desarrollo