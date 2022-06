Laura Chinchilla pide convocar Asamblea del PLN para separar o destituir a Gustavo Viales

El secretario general del PLN, Gustavo Viales, (tercero de izquierda a derecho) participó el pasado sábado 11 de junio en una sesión del Directorio Nacional. Cortesía: Daniela Coll

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, solicitó al Directorio del Partido Liberación Nacional (PLN) convocar de inmediato al máximo órgano de la agrupación para que conozca la separación temporal o destitución permanente del exdiputado Gustavo Viales como secretario general.

Chinchilla propuso llamar a sesión a la Asamblea del partido debido a que Viales desoyó la “abrumadora voluntad expresada por el Directorio Nacional” para que se aparte del cargo que ocupa dentro de la cúpula verdiblanca.

El Tribunal de Ética y Disciplina de PLN también había solicitado el retiro del exlegislador mientras se esclarece una investigación sobre su visita al condominio en donde fue detenido un presunto narcotraficante, en el 2021.

Chinchilla enfatizó que la petición para que Viales se separa del puesto fue aprobada por dos terceras partes de los miembros del Directorio “en referencia a la investigación que se sigue por parte de fiscales sobre un supuesto líder de una organización de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en el cantón de Corredores”.

El exdiputado se vio implicado en este caso luego de visitar una casa, ubicada en Heredia, en donde luego fue apresado el supuesto líder de la banda. Viales alegó que fue al sitio ir a recoger unos documentos que le dejó un regidor de Corredores llamado Bernabé Chavarría, quien figura como sospechoso en la investigación.

Chinchilla solicitó la convocatoria urgente a Asamblea Nacional “en nombre de los preceptos éticos que deben regir a esta organización y de criterios de conveniencia política para el partido y el país”.

También pidió que se instruya, dentro del PLN, una comisión especial que busque cerrar los vacíos que persisten en los procedimientos éticos liberacionistas “a efectos de evitar que este tipo de situaciones se repitan y a identificar otros casos que califican para la aplicación del mismo procedimiento seguido en el caso del señor Viales”.

Al respecto, el secretario general afirmó a La Nación que la expresidenta se equivoca. Aseveró que es falso que el Tribunal de Ética del PLN haya resuelto en su contra y sostuvo que fue absuelto, aunque en realidad dicha instancia cerró el proceso por falta de pruebas.

“Yo estoy en el derecho, no he sido requerido de ninguna instancia judicial. Me parece que esto ya claramente es una intención de desviar la atención de lo que ocurre en el partido, en los cambios que hay que hacer y yo no me voy a prestar para eso”, aseveró.

El jerarca verdiblanco anunció que, en caso de que se decida convocar a la Asamblea Nacional, asistirá a la misma a presentar información y las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).