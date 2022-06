Laura Chinchilla: Código de Ética del PLN está amarrado por resoluciones del TSE

Laura Chinchilla afirma que PLN está amarrado en casos de ética Expresidenta de la República, buscará acercamientos con el TSE para comprender resoluciones que no dejan avanzar en procedimientos partidarios.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla (2010-2014), señaló obstáculos en el procedimiento interno del Partido Liberación Nacional (PLN) para que posibles faltas éticas o de disciplina culminen en sanciones permanentes o temporales.

Específicamente, señaló que resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) amarran el Código de Ética del PLN al declarar inconstitucionales medidas como la separación de un militante de un cargo, como medida cautelar, mientras se investiga el caso en el Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación.

“Nos hemos venido enterando que algunas de las normas incorporadas en el Código de Ética son inaplicables, fundamentalmente porque el TSE ha venido atendiendo amparos en materia electoral de gente que ha sido sancionada con medidas cautelares por parte de nuestro Tribunal (de Ética)”, señaló la exmandataria.

Este jueves, el Directorio Político, en el que participa la exmandataria, convocó a una Asamblea Nacional para definir la continuidad de Gustavo Viales en el cargo de secretario general de la agrupación. El exdiputado está cuestionado por haber visitado la casa en donde fue detenido un presunto narcotraficante. El Tribunal de Ética del PLN cerró el procedimiento sin sanciones para el exlegislador.

“Estamos amarrados de manos en muchas de estas situaciones cuando hay una demanda de nuestra gente y de los ciudadanos de imponer sanciones cuando corresponde, de evitar la impunidad en las transgresiones de las normas éticas de los miembros de un partido y el Tribunal de Ética está amarrado de manos y el Código de Ética ha perdido vigencia en algunos de los artículos por resoluciones del TSE”, continuó la exmandataria, quien no precisó casos específicos ni artículos cuestionados, pero que asegura que por esa razón se han “caído casos” en investigación.

En la sesión de este jueves, la cúpula liberacionista acordó convocar una Asamblea Nacional para que los delegados decidan el futuro de Viales, quien desoyó las invitaciones del Directorio y del mismo Tribunal de Ética para apartarse de su puesto, mientras se resuelven las investigaciones judiciales que están en curso.

Viales adelantó, este mismo jueves, que si los delegados lo sacan de su puesto, acudirá a los magistrados electorales, que tendrán en sus manos “el resultado” de su futuro, según manifestó al considerar que la Asamblea Nacional no tiene competencias para destituirlo, como sí la tiene el Tribunal de Ética.

Chinchilla adelantó que la Asamblea Nacional también evaluará reformas al marco normativo del PLN para sancionar e investigar a sus militantes, como el secretismo en las medidas cautelares, que no pueden ser públicas, según ha argumentado el mismo Tribunal de Ética.

La expresidenta también señaló inconsistencias en los procesos internos como el caso de Gustavo Viales, en el que Tribunal de Ética archiva el expediente aun cuando no se ha cerrado el caso, y a su vez, hace un llamado al político en cuestión para que renuncie de forma voluntaria.

Conversación con el TSE

Chinchilla descartó liderar personalmente los cambios al Código de Ética por compromisos internacionales.

Sin embargo, confirmó que le interesa una conversación con el TSE para comprender el alcance de las resoluciones y manifestarles lo “altamente inconvenientes” que pueden ser esas decisiones en contra de la agrupación.

“Esto va a pasar por una conversación con el TSE; me parece que no está bien, en principio, no está bien que una agrupación partidaria tenga las manos amarradas en el manejo de la ética y así no podemos librar la lucha como la queremos brindar en el PLN”, señaló.

“Lo quiero decir, con mucha seriedad, no festinar esa información, que sí me parece que se abre una discusión interesante, respetuosa con el TSE. Por ejemplo, las medidas cautelares que tiene que ver con la separación temporal en un caso particular fueron declaradas como negación a los derechos de participación política y eso ha generado que otros casos no se puedan atender. Se trata de entender y así una vez que entendamos, el cómo nosotros sentimos que es altamente inconveniente para generar disciplina partidaria”

Antecedentes

En el 2020, el TSE se trajo abajo una medida cautelar impuesta por el Tribunal de Ética del PLN contra el entonces diputado, Daniel Ulate, por participar de un acto proselitista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los magistrados concluyeron que el Tribunal de Ética del PLN no argumentó la medida cautelar tomada contra Ulate de separarlo mientras se le investigaba. Además, el TSE cuestionó que el reglamento liberacionista aplique estas suspensiones de forma automática, sin respetar los derechos de la persona investigada.

“Esas falencias implican una falta de fundamentación que, como se ha insistido, se califica como una afectación al debido proceso, pero además evidencia errores en el diseño normativo de las reglas que autorizan el proceder del Tribunal de Ética”, advirtió el TSE en la resolución.

En el 2016, en otro caso distinto, en el Partido Acción Ciudadana, el TSE revocó la decisión de la Asamblea Nacional de separar de la bancada al entonces diputado Víctor Morales Zapata por ocultar una causa judicial en su contra, resuelta por una conciliación.