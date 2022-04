Kattia Rivera, jefa del PLN: Seremos aliados en proyectos que coincidan con agenda liberacionista

Diputada electa Kattia Rivera, jefa de fracción del PLN. Foto: (Asamblea Legislativa)

La consultora en temas de juventud, Kattia Rivera Soto, quien asumirá este domingo como diputada y vocera de la nueva fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expone la visión de la principal bancada de oposición frente al gobierno de Rodrigo Chaves. La herediana, de 51 años, explicó que los veriblancos apoyarán las iniciativas que coincidan con su agenda:

– ¿Cuáles son los tres proyectos que le sugerirá a Rodrigo Chaves para que los incluya en la agenda de sesiones extraordinarias?

– Todavía no los hemos definido. Estamos manteniendo una agenda liberacionista que tiene que ver con costo de vida, reactivación, generación de empleo, educación y derechos humanos. Hay que entender que los retos urgentes que tiene el país tienen que ver con costo de vida por el aumento en el precio de los combustibles y alimentos, debido a la crisis externa. Hay que prever que todo siga en aumento y se convierta en uno de nuestros temas; bajar el impuesto de los combustibles y devolver ROP; también la conversión de los créditos de dólares a colones.

“Otro de los temas que trabajamos en campaña fue la creación del Fondo Nacional de Vivienda, la reforma del Sistema de Banca para el Desarrollo e impulsar el liderazgo de Costa Rica en nuevas energías.

“Sí le dijimos que vamos a presentar más de tres proyectos. Él dirá cuál escogerá. No nos está detallando su agenda, yo creo que no la tiene muy clara.

– ¿Qué impresión le dio el presidente electo en esta primera reunión?

– En mi caso, es la primera vez que lo tenía frente a frente. Me parece que ha cambiado su discurso, de un discurso de ataque frontal a que ya terminó la campaña y que requiere de todos.

– ¿Cuál es el ánimo de la fracción después de esa campaña de ataques frontales?

– Hablo por mí. Hay mucho recelo. Al menos yo considero que vengo de una nueva generación de liberacionistas. Lo que queremos es predicar con el ejemplo y queremos ser responsables de la forma de hacer política. Hay que sopesar esa responsabilidad que tenemos con el país y tener muy claro, y lo vengo diciendo a los compañeros, este año en la jefatura lo que vamos a promover es esa agenda liberacionista. No es apegarnos a una propuesta que no tiene un trasfondo, o un encadenamiento de una visión.

“Cuando nosotros veamos que existen proyectos o políticas que coincidan, ahí vamos a estar, pero también hay que ser observadores. Lo primero es el país y es algo que no vamos a dejar nunca. El país fue sabio e hizo un contrapeso, llegamos a una segunda ronda, se definió que él era el elegido, pero hay una bancada liberacionista importante”.

– ¿Hay un interés de librarse de una imagen de que Liberación cogobierna?

– No vamos a cogobernar. La diferencia es esta: no es negarse por negarse, sino construir sobre las coincidencias. Proyectos que estén coincidentes con estas cinco áreas, indistintamente del partido político nos van a encontrar como aliados.

– ¿En la reunión con don Rodrigo el martes, el presidente les expuso un país en quiebra, como lo manifestó la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros?

– No, se habla de la crisis general. Existe una preocupación de todos los sectores, pero las medidas que se tomaron desde la Asamblea Legislativa, que no fueron del agrado de mucha gente, se tomaron con la conciencia de que había que responder; el tema de empleo público, el Fondo Monetario Internacional, permitió lograr paliativos para no estar en un Estado peor del que nos encontramos. Tampoco que tomen eso como excusa para no resolver.

– La futura ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, mencionó que don Rodrigo Chaves espera proponer una reforma administrativa del Estado, ¿les indicó a qué se refería?

– No dio grandes detalles. Hace apuntes hacia ciertas instituciones, pero como una visión general. Pero cuál es la ruta, no nos dijo.

– ¿Les dio señales de cuál es su agenda?

– Él habla de reactivación económica, pero es inexistente esa agenda.

– ¿Y cuál será la agenda de los diputados? ¿Se aleja de lo que fue en campaña, considerando que no son gobierno?

– Hay que visualizar qué de esas propuestas entran dentro del marco de acción del legislativo.

– Sobre la posibilidad de crear un directorio compartido, dirigido por su compañero Rodrigo Arias, ¿valoran esa posibilidad?

– Cuando decimos que estamos abiertos al diálogo, no es negociación, sino diálogo, porque se ha recibido de forma muy positiva el interés de obtener la presidencia del Directorio. Don Rodrigo representa experiencia, habilidad de manejo político, de lograr consensos. Siento que en este momento no está cerrado.

“Hay un interés de hacer conformación con algunas fracciones. El presidente electo ha mencionado que se le brinde un espacio, nosotros todavía estamos en análisis. Es un tema administrativo, pero no voy a negar que implica una proyección al país sobre el tipo de conformación”.

– ¿Cómo ha sido el diálogo con los jefes de fracción?

– Hemos coincidido en puntos referentes a esta agenda liberacionista, creación de empleo, reactivación, hemos encontrado puntos en común. Esa expectativa sobre qué plantea el Poder Ejecutivo es algo que después de cada reunión que ha tenido con las fracciones el presidente electo, ellos mismos lo han expresado. Seguimos a la espera de más contenido. Todavía estamos en esa apertura.

– ¿Con cuáles fracciones hay más líneas afines?

– Hay un puntos en común con la Unidad, con la gente de Fabricio Alvarado, con la gente de Eliécer Feinzaig. Estoy segura que cuando me toque sentarme con el Frente Amplio, una reunión pendiente, los tendremos.

– Los diputados del PLN de la fracción saliente tuvieron un desempeño cuestionable con la investigación del narcotráfico en la política. ¿Cuál será la actitud de la nueva fracción?

– Es muy feo hacer las comparaciones, creo que uno aprende de la experiencia, no voy a entrar en ese detalle, pero sí lo que nosotros estamos claros es que tenemos que tener un accionar muy transparente, ético, de rendición de cuentas y de muchos canales de diálogo con el país en general.

“Uno de los problemas que hemos tenido con la aprobación del nuevo reglamento de la Asamblea es que se ha convertido en una fábrica de leyes, y en una competencia de quién produce más leyes, porque eso ha consumido mucho del tiempo de las personas que han estado actualmente, indistintamente de las fracciones y se rompe ese vínculo con la sociedad, no podemos aislarnos.

“Hay que entender que la gente está pidiendo una responsabilidad con el país, tiene que ver con un tema de transparencia. Por nuestra parte existe un compromiso fuerte con la rendición de cuentas”.

– ¿Hay voluntad para avanzar en la ley para sancionar a diputados?

– Tengo que hacer una revisión porque no lo he estudiado. Al menos en mi caso, lo analizo en función de una realidad. En función de ética, transparencia, y redención de cuentas, tendría que ver cuál es el espíritu del proyecto porque a veces se caen y generan un acto populista. Pero es importante la rendición de cuentas y ser responsable; yo sé que esto nace del mal actuar de algunas personas, pero todo en su medida.