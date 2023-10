Juzgado ordena a Municipalidad de Alajuela desalojar edificio principal

El Juzgado Civil de Alajuela ordenó a la Municipalidad de Alajuela desalojor el edificio que alberga sus oficinas centrales debido a que no ha pagado $82.000 de alquiler a la empresa propietaria del inmueble.

La resolución judicial, del cual La Nación posee copia, indica que el ayuntamiento habría dejado de pagar las cuotas de alquiler de agosto y septiembre del año 2023.

La demanda fue presentada por la empresa Lauguiale S. A., la cual renta el edificio al gobierno local.

Por cada mensualidad, el gobierno local paga alrededor de $41.000, según consta en documentos públicos colgados por la Municipalidad.

La resolución 2023000953, dictada por el Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Alajuela, indica que el edificio deberá desalojarse dentro de los cinco días posteriores al día hábil siguiente a la notificación de los tribunales.

El documento fue dictado el pasado 10 de octubre y va dirigido al alcalde Humberto Soto, como representante del gobierno local.

El Poder Judicial confirmó la resolución e indicó que el caso se encuentra en proceso, por lo que no puede brindar más detalles.

En caso de que la institución se oponga, posee cinco días para presentar la apelación correspondiente o se dará por terminado el proceso, procediendo con el desahucio de las oficinas.

Los jueces también ordenaron cobrar a la Municipalidad de Alajuela los alquileres posteriores señalados por la empresa arrendataria en la demanda, por lo que el ayuntamiento se vería obligado a cubrir la mensualidad de octubre.

En caso de incumplirse el pago, el Juzgado advirtió de que ordenará el desalojo inmediato de las instalaciones.

El juzgado también habilitó a la parte demandada la opción de conciliación.

Humberto Soto, alcalde de Alajuela, aseguró que no ha recibido ninguna notificación de una orden de desalojo.

La oficina de prensa del gobierno local agregó que no se va a referir al tema.

“Nos informan de nuestro departamento Legal, que no hemos sido notificados oficialmente del tema. Al no estar notificados oficialmente, no vamos a referirnos de momento al tema”, expresó Prensa.