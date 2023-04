Jueces emplazan al presidente Chaves a presentar pruebas de sentencias negociadas

Los jueces del Poder Judicial emplazaron al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, a que presente pruebas de supuestas sentencias negociadas en los tribunales, según lo sugirió en conferencia de prensa el mandatario. De lo contrario, exigen que se retracte “tal cual lo haría una persona de honor”.

Chaves aseguró este viernes 31 de marzo, desde Casa Presidencial que, producto de negociaciones, los jueces judiciales pueden emitir condenas carcelarias diferentes por el mismo delito. Ello, añadió, permite a los sentenciados evitar la cárcel cuando la pena es menor a los tres años.

El mandatario también especuló que “por coincidencia” un tribunal condenó al exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez Chaverri, con pena de parcel dos años y ocho meses como responsable del delito de tráfico de influencias.

“Qué raro porque menos de tres no se sirve la pena en la cárcel. Mmm, yo no estoy diciendo nada, pero me lo pregunto”, insinuó el mandatario.

Ante esas declaraciones, los jueces agremiados al Sindicato de la Judicatura (Sindijud) determinaron emplazar al mandatario “para que de manera directa y concreta aporte las pruebas que le permiten afirmar que en el caso por él aludido”.

Los jueces también instaron a Chaves a que, ante la inseguridad en que se encuentra el país, se ocupe con eficiencia de los asuntos del Gobierno y evitar la comisión de delitos como corresponde al poder Ejecutivo, no al judicial.

“Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera expresa, sobre las repetidas e irrespetuosas injerencias del Presidente de la República en asuntos concretos de competencia del Poder Judicial”, añadió el gremio.

Las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves ocurrieron el viernes pasado, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno. (JOHANFRED/Cortesía: Casa Presidencial)

Nota en desarrollo...