Si el Gobierno, yo le decía a la gente del Ejecutivo, si ustedes no sabían el abecé… Porque no sé cómo lo plantearon, obviamente estos organismos nos van a decir que no tienen plata para regalar, ahorita nadie tiene plata para regalar, pero yo creo que, pues un malentendimiento de parte de ellos ocasionó un tema que no venía al caso, porque nadie estaba pidiendo plata regalada, es parte de un proceso.