Ivonne Acuña envía abogados a la Fiscalía

Ivonne Acuña, diputada independiente, envió este lunes dos abogados a la Fiscalía General de la República, en donde afronta una investigación penal por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. Ella está fuera del país desde diciembre.

La legisladora, indagada por el supuesto cobro de dietas y el consumo de gasolina pese a sus ausencias, comunicó que se puso en contacto con la Fiscalía voluntariamente a través de sus defensores Carlos Porras y Ronald Cortés.

“A pesar de que no me lo han solicitado, he decidido ponerme a la disposición del Ministerio Público como muestra de mi respeto a las instituciones nacionales. La persona más interesada en que esta investigación camine soy yo, por cuanto las autoridades judiciales podrán acreditar con certeza que esta imputación no tiene fundamento. En ningún momento he hecho abandono de mis funciones. Como he indicado anteriormente, mis ausencias en la Asamblea Legislativa se deben a motivos de salud”, sostuvo Acuña.

Nota en desarrollo...