Iglesia aboga por familia, empleo y rechazo a eutanasia en día de elecciones

Con las elecciones en pleno desarrollo, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, aprovechó la homilía de este domingo para hacerle un llamado a los políticos en favor de la familia, el empleo y los “verdaderos derechos humanos”.

Quirós solicitó defender la vida de los no nacidos y oponerse a la eutanasia. También instó a no permitir que los acuerdos internacionales impongan “ideologías sin sentido” que el país no debe acuerpar, sin dejar de lado los verdaderos derechos humanos.

El arzobispo, además abogó, por el empleo digno y la apertura del Poder Ejecutivo en el diálogo, sin que se use como “pantallas” para su propio interés político.

La misa fue celebrada en la catedral Metropolitana, en San Jose, ante una escasa concurrencia de feligreses. La ceremonia contó con la asistencia de José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), y su comitiva.