“Como puede apreciarse, mediante la aplicación de este artículo (el número 6 de la ley 9381), en un solo acto, la Dirección Nacional de Pensiones determina caducar los efectos del acto que otorga el derecho, sin realizar una debida intimación e imputación de cargos que le permita al administrado demostrar si cumple o no con los requisitos legales para el mantenimiento de su beneficio de pensión; no otorga audiencia para ser escuchado, no le permite acceder al patrocinio de un abogado calificado, ni le facilita el acceso al expediente administrativo, todo en detrimento de su derecho de defensa, y, por ende, del debido proceso legal”, dice la acción de Obando Picado.