Al consultársele si ese trato diferenciado generaría desigualdades entre los salarios del sector público con el de los privados, donde no existe un salario escolar, Villegas dijo: “Yo no estoy señalando un mecanismo que aplique para el sector privado y otro para el sector público. Si existiera una figura en el sector privado, igual se aplicaría. No habría ningún problema”.