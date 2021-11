Franggi Nicolás, José María Villalta y Paola Vega presionan al Gobierno por salario escolar

Los diputados Franggi Nicolás, José María Villalta y Paola Vega, frenaron la votación del proyecto de reducción de exoneraciones fiscales en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, este miércoles, para exigirle al gobierno de Carlos Alvarado que se comprometa a no reincorporar, en el plenario, el cobro del impuesto de renta al salario escolar de los funcionarios públicos.

La semana pasada, estos legisladores impulsaron y aprobaron una moción que eliminó el articulado planteado por el Gobierno para equilibrar el cobro de impuesto de renta entre los empleados públicos y privados que ganan más de ¢862.000, pues los primeros pagan menos tributo anual por tener exento el salario escolar.

Los diputados Nicolás, Villalta y Vega, de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) e independiente, frenaron antes de votar por el fondo, pues exigieron saber si el Gobierno les garantizaba que no buscaría restituir los artículos sobre el salario escolar.

Ese apartado, que le generaría al Gobierno más de ¢40.000 millones anuales, podría ser reincorporado mediante la presentación de mociones en el plenario legislativo. Para ello, es necesario que la Comisión de Jurídicos emita un dictamen afirmativo, el cual no necesariamente tiene que ser de mayoría; podría ser un informe de minoría.

Franggi Nicolás, presidenta de la comisión, Villalta y Paola Vega afirmaron que, horas antes, habían recibido “información fidedigna” de que el Gobierno presionará para restituir en el expediente todo lo que eliminaron los legisladores de esta comisión.

Este texto forma parte de la agenda de equilibrio fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Paola Vega encaró a la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) e hizo un llamado al Ejecutivo para que se “comprometan a decirnos que se van a respetar los acuerdos aquí hechos”.

“Ya andan miembros de la fracción oficialista diciéndoles a otros diputados que tranquilos, que dictaminemos así y todo lo que hicimos aquí se lo traen para atrás. Así no se juega. Los votos están si el Gobierno se compromete ya mismo a respetar lo acordado”, dijo.

Villalta planteó que el dilema está en que, luego de modificar el proyecto y considerar que hay “cosas rescatables, aceptables”, no saben qué va a pasar en el plenario.

“El Gobierno no es claro ni transparente, ni busca negociación. Ante la incertidumbre, es difícil firmar un cheque en blanco. Si aquí se dictamina algo y en el plenario quieren rehacer el Frankenstein origina, no le veo sentido. Me gustaría oír la posición clara del partido de gobierno y del Ejecutivo, si le van a meter el montón de cosas que tenía”, apuntó el frenteamplista.

La presidenta de Jurídicos, Franggi Nicolás, alegó que no hay mala voluntad en la comisión contra los proyectos del FMI. “Quisiera tener claridad, para saber cómo proceder con mi voto. Insisto en que no me voy a prestar para que en plenario se reincorporen cosas que no comparto”, comentó.

La liberacionista añadió que, si en el plenario le meten lo que ellos eliminaron, ella no votaría a favor el dictamen.

Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y Jorge Fonseca, del PLN, anunciaron que votarán en contra del plan.

Pedro Muñoz alegó que no le quiere dar más recursos al Gobierno, y que la plata debe seguir en los bolsillos de los ciudadanos, mientras que Wálter Muñoz adujo que él no dará su voto para “poner impuestos, menos como requisito para pedir prestado”.

Fonseca expuso que, luego de las modificaciones hechas, el proyecto perdió todo el rendimiento que iba a generar. “Este proyecto ya falleció, ya no tiene sentido por el rendimiento que va a tener”, indicó.

La oficialista Carolina Hidalgo les dijo a los diputados que, si dictaminaban de forma negativa, “sería la primera vez que se archive un proyecto por rumores de pasillo o preocupaciones eventuales de las que no haya certeza”.

“Ustedes tuvieron el chance de hacer mejoras, las mociones se votaron y están en su derecho”, dijo.

Diez minutos antes de que se terminara obligatoriamente la sesión, Franggi Nicolás hizo un receso, durante el cual afirmaron haber llamado a la ministra de la Presidencia, para consolidar el compromiso, pero alegaron, principalmente Paola Vega, que Geannina Dinarte no respondió.

Sin dictaminar el proyecto, la discusión quedó para la próxima semana.

El plazo que tenía la comisión para dictaminar el proyecto está vencido desde el 16 de setiembre de este año, pero no fue sino hasta esta semana que los legisladores terminaron de revisar las mociones de fondo que había presentadas.