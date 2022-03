Figueres y Chaves expusieron posiciones sobre eutanasia y aborto en debate de Columbia

En el debate organizado por Columbia y la Universidad Hispanoamericana, los candidatos José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), expusieron sus posiciones sobre el aborto, la eutanasia y el combate al narcotráfico.

¿Apoyan el aborto y la eutanasia?

Figueres aseguró ser “pro vida”, por lo que aseguró que en un eventual gobierno suyo no estaría de acuerdo con la legalización del aborto, pero advirtió de que respeta las disposiciones legales actuales, las cuales permiten la interrupción terapéutica del embarazo cuando están en riesgo la vida o la salud de la madre. Para ello, existe una norma técnica.

“No estoy de acuerdo con el aborto, es una materia que se rige por nuestro cuerpo de leyes”, aseguró.

Con respecto al tema de la eutanasia, el candidato liberacionista aseguró que tanto él como su esposa, Cinthya Berrocal, están en desacuerdo con esta practica.

“Respetamos que haya personas que no compartan nuestras opiniones; a esas personas les digo que sus posiciones siempre serán respetadas. El respeto a las personas es un elemento esencial para volver a tener la Costa Rica que nosotros queremos tener, de la que nos sintamos orgullosos”, explicó el verdiblanco.

Por su parte, Chaves manifestó ser un “firme opositor” del aborto libre y la eutanasia.

“Yo le temo a Dios, no solo creo en él. A mi fuero interno no puedo y no voy a firmar una ley como presidente que liberalice el aborto y la eutanasia en el país.

“Nosotros somos un país de fe, donde esas cosas no tienen el apoyo de la población”, aseveró Chaves.

Combatir narco en la política

Los aspirantes presidenciales también debatieron sobre las posibles acciones que efectuarían para evitar la infiltración del narcotráfico en la política.

En el caso de Chaves, el candidato aseguró que ni siquiera el “todo poderoso ejercito” de Estados Unidos ha logrado vencer al narcotráfico, y alegó que los problemas relacionados al narco se deben a los gobiernos que han “alcahueteado” haciendo a Costa Rica “el primer exportador al mundo de cocaína”.

Como parte de las soluciones, el aspirante señaló que se deben instalar escáneres en las aduanas, mejorar el patrullaje y poner un satélite de monitoreo de barcos.

En su respuesta, Figueres se comprometió a luchar contra el narcotráfico para evitar que los jóvenes sigan cayendo en las manos de estas bandas organizadas.

En caso de llegar a la presidencia, la primera medida del liberacionista sería apoyar a los más jóvenes para que mejoren su situación de vulnerabilidad. Agregó que trabajaría en patrullajes continuos, tecnología más allá de los escáneres fronterizos e impulsaría leyes como la extinción de dominio y la extradición.

Relación con contrincante y respeto por los resultados electorales

Figueres anunció que él y su partido serán respetuosos de la decisión que tomen los costarricenses el próximo 3 de abril. Además, dijo que apoyarían de la mejor manera los proyectos en el Congreso, pues la fracción del PLN será la más grande del próximo periodo.

“En toda esta campaña, a diferencia de Rodrigo, hemos respetado al TSE; este Tribunal Supremo de Elecciones es el mejor de este continente, sienta cátedra, es motivo de orgullo. Siempre lo vamos a defender y lo vamos a cuidar”, expresó.

Chaves se comprometió a respetar los resultados de la segunda ronda y, sobre la relación con el candidato de Liberación, aseguró no tener problemas para buscar consensos.

