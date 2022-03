Figueres expresa a rectores disposición a revisar ley de empleo público, luego de su aprobación

José María Figueres, candidato de Liberación Nacional (PLN), les expresó a los rectores de las universidades públicas disposición a estudiar eventuales ajustes, para estas casas de enseñanza, en la aplicación de la ley de empleo público, una vez que sea aprobada. Así lo dijo durante un conversatorio efectuado este martes bajo el auspicio del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Durante el conversatorio, Figueres dijo que los eventuales cambios deben verse a la luz de los grados de autonomía que otorga la Constitución Política a diversas instituciones públicas.

Al final del encuentro, declaró: “He hablado muy claramente a favor de la ley de empleo público. En segundo lugar, he dicho que necesitamos sentarnos a conversar sobre cómo mejorar la ley, una vez que se firme, que tenemos un año. Las universidades aquí han expuesto una serie de situaciones, en donde se ven afectadas tanto por eso como por la regla fiscal. Me parece que, a la luz de lo que nos encontremos como números fiscales en el Gobierno, estamos dispuestos a estudiar y a revisar.

“No es aflojar. Dentro del Estado, debe haber una política salarial que nos rija y que nos cubra, pero ciertamente, así como existe en las empresas y en muchas organizaciones, puede haber algunas diferenciaciones que sean interesante establecerlas para no solo la atracción de talento humano, sino la promoción de carreras profesionales y, en el caso de las universidades, ese podría ser uno de los elementos. Estamos dispuestos a considerarlo. Hemos escuchado a los rectores con respeto y por supuesto que lo vamos a evaluar.

Las universidades públicas están dentro del ámbito de aplicación de la ley de empleo público, por lo que deben cumplir con las disposiciones generales, aunque están fuera de la rectoría en materia salarial del Ministerio de Planificación (Mideplán).

Luis Paulino Méndez, rector del Tecnológico de Costa Rica, expresó a Figueres que las universidades públicas no tienen un “empleo público cualquiera” al tratarse de entidades especializadas.

Sobre la regla fiscal, el exmandatario (1994-1998) les dijo a los rectores que esta herramienta de contención del gasto podría revisarse, siempre que se alcancen los parámetros macroeconómicos.

“Reconozco la incomodidad que representa la regla fiscal, no solo en la educación... hemos venido revisando… No nos satisface a todos la regla fiscal, tendremos que ver cómo podemos acomodarnos, sin que eso signifique, en este momento, decir que no vamos a apoyar los grandes balances macroeconómicos que necesita nuestro país. Queremos ver los números, a los que hoy no tenemos acceso, y así como lo haremos con algunas otras restricciones y algunas otras posibilidades en el campo económico, volver a revisar esto, en el ámbito de que siempre vamos a querer hacer balances económicos”, respondió Figueres, ante la consulta del rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González.

La aplicación de la regla fiscal fue motivo de diversas quejas entre los que participaron en el conversatorio, entre ellos los representantes de las federaciones estudiantiles, así como los voceros de los consejos universitarios que insisten que la regla fiscal está limitando la capacidad de las universidades, como ofrecer becas estudiantiles.

El candidato presidencial también se inclinó a favor de negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por quinquenios y no de manera anual, como se está haciendo actualmente. Figueres reconoció que dicha negociación “siempre ha sido un motivo de relativa tensión entre las universidades y los gobiernos de turno”.

“Es muy difícil poder planear actividades a mediano y largo plazo teniendo un FEES que se negocia año con año. No se pueden comprometer recursos, se dificulta el acceder a recursos del exterior si no se sabe a qué se puede comprometer en términos de inversión y contrapartidas y de la lógica. Un FEES negociado año a año es realmente muy más difícil de manejar tanto para el Estado como para las universidades. Me gusta la propuesta de negociar un FEES a cinco años plazo”, apuntó el candidato.