Fernando Naranjo advierte a diputados sobre endeudamiento externo del gobierno

El economista Fernando Naranjo Villalobos, exministro de Hacienda, advirtió a los diputados de que la caída en el precio del dólar está motivada principalmente por el alto endeudamiento externo del gobierno. El exjerarca aseguró que la situación actual es muy similar a la que antecedió la crisis económica de los años 80, por lo que pidió a los legisladores tener cuidado con la aprobación de los créditos internacionales que pide el Poder Ejecutivo.

“¿Por qué se hizo esa deuda pública tan grande? El país se endeudó fuertemente, principalmente el Banco Central, para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo. Llegó un momento en el que ese tipo de cambio explotó.

“Ahora estamos viviendo algo muy parecido, tenemos una caída del tipo de cambio, pero es por un proceso de endeudamiento externo, muy parecido a lo de los años 70″, señaló Naranjo, quien lideró la cartera de Hacienda entre los años 1986-1989 y participó en la renegociación de la deuda de aquella época.

Fernando Naranjo ve similitudes con la crisis de la deuda de los 80

Naranjo dijo, en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que consideraba un error muy grande la decisión del gobierno de endeudarse para pagar gasto corriente; añadió que la deuda debe emplearse para financiar proyectos como carreteras, aeropuertos, hospitales, pero no para pagar salarios.

Igualmente, criticó la “facilidad” con la cual los organismos multilaterales aceptan financiar los gastos del gobierno. El economista hizo referencia directa al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

“Ha habido una complacencia de las instituciones multilaterales en los últimos años, eso no existía antes”, apuntó.

Naranjo expresó preocupación por la facilidad con que Costa Rica se está endeudando en los mercados internacionales con bonos en dólares. Aseguró que, más recientemente, también ha habido ingresos de capitales del exterior, para comprar bonos en colones.

“Y eso es una deuda externa también, no con organismos, sino con bancos, instituciones financieras o empresas que vienen a Costa Rica, traen dólares, los cambian a colones y los invierten en bonos del gobierno”, explicó.

Insistió en que el endeudamiento externo e interno explica, en buena parte, la caída que experimenta el país en el valor de compra del dólar, el cual ya se cotiza por debajo de los ¢500. “Ese tipo de cambio, sea deliberadamente o casuísticamente, está llevándonos a una situación bien complicada en la economía nacional”, añadió.

Naranjo aseguró que estas repercusiones se pueden observar en el debilitamiento de las exportaciones, el turismo y en las finanzas públicas del país de los últimos 12 meses.

El exministro hizo las manifestaciones durante una mesa de trabajo organizada por el foro legislativo, sobre gestión de la deuda pública, en la que también participaron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el economista Ronulfo Jiménez, asesor de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Sobre las críticas, el ministro de Hacienda indicó que la realidad económica de la Costa Rica de los años 80 era muy distinta de la actual. “Dependíamos terriblemente de muy pocos productos para exportar; hoy, somos una economía completamente diferente”, mencionó.

El jerarca también argumentó que nunca ha habido un endeudamiento excesivo del gobierno, “más allá del que se aprueba en la Comisión de Hacendarios”.

Sobre el cuestionamiento de usar deuda para pagar gasto corriente, Acosta alegó que, al tener un superávit primario, se logra excluir el pago de intereses, es decir, “que el gasto corriente del gobierno sí lo estamos cubriendo con los impuestos que se pagan, por lo que desde el punto de vista práctico llegar a decir que este gobierno no está haciendo lo suficiente, no está bien, estamos haciendo mucho, mucho más de lo que se esperaba”.

Tasas de interés altas

Naranjo también calificó de elevadas las tasas de interés negociadas por el país. En su criterio, esta situación impide concretar el objetivo del gobierno de pagar préstamos onerosos, con recursos de créditos que tienen tasas más bajas.

Así se lo manifestó directamente a la diputada oficialista Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático.

“Yo no veo por ningún lado que se lograra, doña Pilar. Estamos gastando más en los intereses que lo que gastábamos antes, y la deuda de hoy en día es más cara que la que teníamos anteriormente, por condiciones de los mercados internacionales, porque tenemos un precio excesivo en el mercado interno en colones”, señaló el exministro.

Por su parte, Ronulfo Jiménez responsabilizó al Banco Central de que no se haya logrado conseguir el objetivo de cambiar deuda cara por deuda barata.

“El Banco Central se paró en la escoba para que eso no ocurriera, en la magnitud que hubiera ocurrido”, alegó el economista.

Según Jiménez, el ente emisor no ha disminuido las tasas de política monetaria con la suficiente velocidad, bajo el supuesto de prudencia, afectando la posibilidad del Ministerio de Hacienda de presupuestar menos dinero para el pago de intereses.

“Ese hecho de que el Banco Central está siguiendo una política incoherente, está afectando no solo al Gobierno Central, sino a todos los agentes económicos. Esto lo digo yo, sé que don Nogui Acosta no puede decirlo, porque no puede entrar en polémicas en público con su propio equipo”, destacó.