"El tema de contratar una empresa como esta me parece algo completamente normal, lo hicieron varios partidos políticos en campaña. En mi caso en particular, yo no participé de la contratación, ni decidí a qué empresa se contrataba o a qué empresa no se contrataba, ni para este, ni para ningún otro de los temas. Es decir, yo no formé parte de la estructura de contrataciones, ni tampoco de la estructura de pagos del partido", dijo Alvarado.