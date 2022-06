Erwen Masís aspirará a presidencia del PUSC: ‘No puede seguir siendo un partido tradicional’

El exdiputado Erwen Masís fue precandidato presidencial del PUSC. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

Hace casi un año que Erwen Masís perdió la candidatura a la Presidencia en la convención abierta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) frente a Lineth Saborío; recibió el 22% del apoyo de los socialcristianos. Ahora, el exdiputado (2018-2022) pretende asumir la presidencia de la agrupación y dejar atrás la fama de que la Unidad es un “partido tradicional”.

¿Qué entiende Masís por un partido tradicional? “Lo que pude percibir en esta última campaña es que las nuevas generaciones no ven atractivo al PUSC porque no los representa en función de sus ideas o necesidades”, afirmó al confirmar sus aspiraciones.

“Está la urgencia de que la Unidad vuelva a ser un partido de propuestas, de ideas y no solo una estructura electoral que articula cada dos años. Se han dejado de generar ideas, pensamientos, política pública, opinión; los partidos no solo deben presentar candidaturas. Antes habían constantes talleres, secretarías en temas; cualquier persona podía reconocer a sus personas y sus ideas (partidarias). Tenemos que reinventarnos y ser flexibles.

“Más que pretender que la gente se acomode a lo que la Unidad considera, la Unidad tiene que acomodarse a los desafíos y buscar soluciones. El partido no puede seguir siendo un partido tradicional”, reflexionó.

Aunque actualmente Masís labora en una firma de abogados, al inicio de la nueva legislatura laboró como asesor del despacho de la diputada limonense, María Marta Carballo, para apoyarla en una investigación.

El PUSC logró nueve diputaciones en las pasadas elecciones nacionales, lo que la convierte en la tercera mayor bancada. En los comicios presidenciales, quedó en el quinto lugar, pese a que las encuestas le dieron una mejor posición a Lineth Saborío en los primeros meses de campaña.

En el partido, Masís se ha posicionado como líder del movimiento Gente Unidad, que surgió de cara a la convención interna anterior.

El exlegislador tiene sus propias reflexiones sobre este último proceso en el que participó activamente para acompañar a varios de los diputados electos, a quienes tiene de cerca en su movimiento, según dijo.

“Quedamos en quinto lugar, es una gran pérdida porque hubo entusiasmo en las bases, hubo mucha gente en todas las comunidades trabajando fuertemente. Desafortunadamente, no se logró mantener un discurso sólido y una propuesta sólida, principalmente por parte de la candidata. No se puede obviar que no se logró en los debates mantener una propuesta que llegara a la ciudadanía y eso hizo que quedáramos de quinto lugar”, indicó el político.

La agrupación elegirá a su nuevo Comité Ejecutivo entre agosto y setiembre. Hoy es presidido por Randall Quirós, mientras que la secretaría está en manos la exdiputada y vicealcaldesa de Pérez Zeledón, Rosibel Ramos, una de las líderes socialcristianas más conocidas.

Análisis electoral

A partir de este domingo, la agrupación iniciará con una ronda de encuentros provinciales para analizar los resultados de la pasada campaña electoral. El estudio está a cargo de la Fundación Konrad Adenauer, dijo Quirós.

Además de estos encuentros, la Unidad envió formularios a sus delegados y simpatizantes, cuyas respuestas están siendo recibidas por la Fundación a cargo.

Los resultados se presentarían en agosto. Quirós adelantó que es un proceso de reflexión sobre la organización y propuesta del PUSC en el 2022. “No se están buscando culpables”, adelantó el presidente.