En vivo: Canciller Arnoldo André niega haber administrado polémico fideicomiso

El canciller Arnoldo André negó haber administrado el polémico Costa Rica Próspera, el cual captó recursos privados y pagó gastos electorales al margen de las cuentas del PPSD en el 2021.

Cuando se le preguntó quién era entonces el administrador, André se acogió al derecho de abstención.

El diputado Ariel Robles recordó que Alonso Vargas Araya, representante legal de la compañía fiduciaria ATA Trust Company, declaró el 27 de marzo que el canciller fue el encargado de administrar el fideicomiso Costa Rica Próspera.

Según citó el legislador, Alonso Vargas también dijo que él no tuvo ninguna participación en el fideicomiso, y que firmó la constitución de la estructura porque Arnoldo André tenía impedimento por conflicto de intereses, ya que él era contribuyente del fideicomiso.

“¿Miente Alonso Vargas Araya?”, le preguntó el frenteamplista al canciller, quien respondió: “Desconozco esas declaraciones, habría que preguntarle a él a qué se refiere con administrar”.

El ministro insistió en que la función del fiduciario era ejecutar manejar la bancaria y ejecutar los pagos, no participar en la elección de proveedores y productos.

Sostuvo que el fiduciario era la sociedad ATA Trust, la cual era presidida por él en aquella época.

Alegó que, en su criterio, administrar significa gestionar, decidir, administrar.

Robles sacó a relucir una carta en la que André procede a cesar a una personera del call center de campaña, pagada por el fideicomiso, y le preguntó si eso no era administrar.

9:34 a. m.: ATA se limitó a ejecutar el fideicomiso, dice André Copiado!

El canciller Arnoldo André argumentó que el fideicomiso Costa Rica Próspera se disolvió el 18 de setiembre del 2021 y, a partir de ese día, solo liquidó contratos en curso y devolvió el remanente a sus donantes el 8 de octubre del 2021

“Nunca recibió más dinero, devolvimos el fondo remanente y no volvió a operar. En el fideicomiso no hay nada oculto, no puede ser una estructura paralela; es anterior, no paralelo, a la oficialización de la candidatura”, dijo.

El ministro agregó que él no fue parte de la organización ni negociación con el PPSD, ni parte de ningún órgano del partido.

Como presidente ATA Trust Company, dijo que su función se limitaba a asegurar la ejecución de pagos instruidos por la administración del fideicomiso. “La fiduciaria es una cosa y el fideicomiso es otra cosa”, dijo.

Agregó que ATA Trust nunca decidió los pagos, no negoció con ningún proveedor ni escogió proveedores.

En su declaración inicial, dijo que él hizo tres aportes al fideicomiso: uno de ¢1,5 millones, otro de $2.500 y un tercero de $1.500.

“Era para financiar un grupo de estudio de problemas nacionales, ni la fiduciaria ni mi persona administramos fondos”, adujo.

9:30 a. m.: ‘No existe ninguna irregularidad’ Copiado!

“No existe ninguna irregularidad, ilícito, ninguna falta legal”, argumentó el canciller Arnoldo André sobre los recursos que pasaron por el fideicomiso Costa Rica Próspera.

Argumentó que las disposiciones del Código Electoral para regular las finanzas de un partido aplican a partir de la oficialización de la campaña y que Rodrigo Chaves fue ratificado como candidato del PPSD el 19 de setiembre del 2021.

“Antes de esa fecha, el fideicomiso Costa Rica Próspera operó como una actividad privada, con base en el Código de Comercio. El fideicomiso privado previo a la candidatura es legal, moral, correcto”, dijo.

9:25 a. m.: Empieza comparecencia del canciller Arnoldo André Copiado!

El canciller de la República, Arnoldo André, comparece este lunes ante los diputados por el financiamiento de la campaña del presidente Rodrigo Chaves.

En el 2021, él estuvo vinculado a la empresa ATA Trust Company, la cual administró el fideicomiso Costa Rica Próspera que captó recursos privados para financiar gastos electorales, al margen de las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).