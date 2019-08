#PolíticaAD Altercado entre liberacionistas no permitió continuar con asamblea cantonal del PLN en cantón central de Alajuela. En medio de la tercera ronda de votación para la elección de alcalde y demás puestos públicos del PLN, se provocó un disturbio entre asistentes de su mismo partido. Simpatizantes del candidato Luis Alonso Gutiérrez no pudieron entregar el documento de identificación a una delegada, el cual ella olvidó en el baño una vez que ingresó a votar y por ende no podía hacer valer su derecho. Los seguidores de Gutiérrez afirmaban que partidistas del otro candidato a alcalde Humberto soto, eran quienes impedían entregarlo. Debido al altercado la asamblea se suspendió y no se escogió al alcalde que representará su papeleta, ni a cargos como regidores, sindicos ni concejales de distrito. La actividad política se retomará mañana según mencionó su presidente. Pamela Valverde. Periodista/AD Vídeo Alajuela Digital.