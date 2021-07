Dos exjerarcas de Gobierno dejaron puestos para entrar a campaña del PAC

Rogis Bermúdez era el presidente del CNP. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Dos exjerarcas del sector agro del gobierno de Carlos Alvarado confirmaron que dejaron sus puestos para entrar a la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Se trata de Rogis Bermúdez, expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), y de Harys Regidor Barboza, expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Bermúdez, quien dejó el cargo el 15 de julio, confirmó que colabora con uno de los precandidatos del PAC, el diputado Welmer Ramos, a quien asesora en asuntos agrícolas.

Este exfuncionario añadió que buscará una diputación por el PAC.

Semanas antes de dejar su cargo en el CNP, la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que dicha institución paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos de los paquetes escolares.

[ CNP paga ‘sobreprecio elevadísimo’ por huevos que compra para alumnos pobres ]

Bermúdez también fue parte del comité que acordó con los arroceros mantener la fijación del precio del producto, así como condonaciones al sector agrícola.

[ Acuerdo entre Gobierno y arroceros impulsó polémico proyecto de condonación de deudas ]

El exjerarca dijo que sus aspiraciones dependerán de lo que suceda en la convención interna del PAC que se realizará el 8 de agosto.

Por su parte, Harys Regidor confirmó que ayudará en la campaña electoral del PAC, pero fue más cauto sobre una aspiración para llegar al Congreso.

“Todavía no está definido si todavía asumiría una posible o eventual candidatura a nivel legislativo, eso no se ha definido, pero sí está claro que me retiro para dar apoyo al PAC, que es el partido que represento en algunos temas de carácter estratégicos que manejaba durante los últimos años.... Sí estoy laborando conceptualmente en algunas cosas que son de interés para nosotros impulsar a nivel nacional”, señaló el expresidente del Inder a La Nación.

Los partidos políticos deben haber electo y ratificado a sus aspirantes a cargos de elección popular del 2022 antes de octubre.

En el caso del PAC, la Asamblea Nacional es la encargada de nominar a los candidatos a diputado.

Otros ex viceministro que se sumó a la campaña electoral del PAC es Eduardo Solano, del Ministerio de Seguridad, que funge actualmente como jefe de campaña de la precandidata Carolina Hidalgo. Él dejó su puesto el pasado 14 de junio.

También colabora con esta tendencia Ana Cristina Quirós, ex viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del Ministerio de Economía.

Los jerarcas de los ministerios, así como de las instituciones autónomas, deben dejar sus cargos antes del 5 de agosto, si desean aspirar a una diputación para las elecciones generales del 2022.

Héctor Fernández, director general del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), precisó que todos los funcionarios con estos rangos deben dejar sus cargos seis meses antes de las elecciones, si tienen el deseo de ser candidatos a diputados.

La Constitución Política, en su artículo 109, apunta que no son pueden ser inscritos como candidatos a diputados el presidente de la República, los ministros de Gobierno, así como los gerentes de instituciones autónomas, entre otros.

Fernández aclaró que, por resoluciones del TSE, se han definido como gerentes también los presidentes ejecutivos de estas entidades.