“Creo que los beneficios los mencionó doña María (Devandas) cuando decía que esta es plata que no tenemos. Y aquí hay un montón de gente, patronos, un montón de patronos, y no solo patronos, no me voy a referir a ellos, trabajadores independientes, están aterrorizados de volver (a formalizarse con la Caja)”, aseveró Alfaro.