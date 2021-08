Discusión en asamblea del PUSC termina en zafarrancho

Una discusión entre miembros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) terminó en un zafarrancho, marcado por enfrentamientos entre distintas tendencias partidarias y un aspirante a diputado.

Los hechos ocurrieron previo a la asamblea cantonal del PUSC, en el cantón central de Alajuela, justo a las afueras de las escuela donde la reunión estaba por iniciar, la tarde de este domingo 8 de agosto.

Randall Quirós, presidente de la agrupación, explicó que se trató de un altercado donde solamente se dieron discusiones verbales y no se llegó a los golpes, aún así se requirió de la ayuda de la policía municipal de Alajuela.

Quirós narró que el enfrentamiento inició porque Leslye Bojorges, uno de los precandidatos a diputado del PUSC, intentó ingresar al recinto donde se desarrollaría la asamblea, pero al no ser un delegado del partido, se le indicó que no podía entrar.

Esa situación habría molestado tanto Bojorges como a los delegados de distintas tendencias partidarias, por lo que se dio inicio la discusión.

“Por protocolo de covid-19, aprobado por el TSE y el Ministerio de Salud, solamente los delegados pueden estar en el recinto, Leslye no lo era, entonces algunos otros de las otras tendencias trataron de impedirle el ingreso.

“Ahí hubo un intercambio de palabras; sin embargo al final todo se tranquilizó, llegó la policía municipal de Alajuela, no hubo ninguna detención, no hubo ningún parte, ninguna queja, no hubo necesidad de traer equipos de emergencias puesto que no hubo agresiones físicas”, comentó Quirós.

En el lugar también se encontraba personal del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras el incidente la asamblea se celebró con completa normalidad y llegó hasta el final.

Durante este fin de semana, el PUSC desarrolló 13 asambleas cantonales, el único altercado reportado al partido fue el ocurrido este domingo en Alajuela.

Por su parte, Leslye Bojorges relató que se presentó a la asamblea porque erróneamente había un delegado de su tendencia que no era el que correspondía, por lo que asistió para corregir el error y fue ahí donde iniciaron los hechos.

“Yo entré para pedirle a la delegada del Tribunal Electoral Interno que me diera 10 o 15 minutos para ir a traer el delgado que correspondía según la lista y algunas personas no me querían dejar entrar, otros se me tiraron encima.

“Cuando eso sucede, estas personas gritándome improperios, nuestra dirigencia y mi familia sale en mi defensa, ahí se dan algunos empujones, y termina golpeada una señorita de apellido Martén, que no fui yo el que la empujó, para nada, como yo era el motivo de la discordia me salí”, narró Bojorges.

El aspirante a diputado aseguró que él se encontraba a unos 50 metros del sitio cuando la policía municipal llegó, los oficiales revisaron el lugar pero no se dieron detenciones ya que el zafarrancho habría durado alrededor de cinco minutos.