Diputados repudian candidatura de Rodrigo Chaves por antecedente de acoso sexual

Rodrigo Chaves, siendo ministro de Hacienda, durante una visita al Congreso en marzo del 2020. Foto Aarón Sequeira (Aarón Sequeira)

Diputados de diversas fracciones calificaron de inaceptable que un candidato a la Presidencia de la República tenga un antecedente de acoso sexual.

Así lo expusieron representantes de seis partidos luego de conocer que el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, candidato del partido Progreso Social Democrático, fue encontrado responsable de acoso sexual contra dos subalternas en el Banco Mundial.

Para María José Corrales, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), tolerar estos casos atenta contra la lucha por los derechos de las mujeres.

“La fracción enfatiza que no puede ni debe tolerarse ningún tipo de conducta que signifique un acoso u hostigamiento, o acudir a argumentos que busquen justificarlo o disimularlo. La lucha por los derechos plenos de las mujeres debe avanzar, generar nuevas conquistas y tender a cerrar la brecha social”, dijo Corrales.

La liberacionista aseguró que su fracción rechaza todos los actos que puedan representar un hostigamiento o acoso sexual para las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

“Ante el impacto generado por la información sobre el caso hecho público a través de varios medios de comunicación, en torno a un exfuncionario costarricense en el Banco Mundial, la fracción del Partido Liberación Nacional extiende su apoyo y respaldo a todas las mujeres del país”, agregó la jefa del PLN.

[ Banco Mundial sancionó a Rodrigo Chaves por acoso sexual ]

Nielsen Pérez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), también se manifestó este jueves en el plenario legislativo por el caso de Chaves.

“Es clarísima la responsabilidad que tiene el candidato presidencial Rodrigo Chaves; las mujeres no queremos acosadores como candidatos, no queremos candidatos acosadores y mucho menos la responsabilidad de un presidente acosador; las mujeres somos la mitad de la población y no vamos a permitir eso”, declaró.

“La línea del tiempo construida por el tribunal interno indica que Chaves fue notificado por Recursos Humanos de que, desde el 2008 al 2013, se involucró en un patrón de comportamiento inadecuado no deseado”, agregó Pérez.

Eduardo Cruickshank, diputado y candidato presidencial de Restauración Nacional (PRN), consideró que personas sancionadas por estos actos no deben ser bienvenidas en procesos electorales.

“La fracción de Restauración Nacional considera que personas que, tras cumplir el debido proceso y ejercer el derecho de defensa terminen sancionadas por acoso sexual, no deberían participar en elecciones”, aseveró Cruickshank.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que quien aspire a un cargo de político debe ser una persona con moral y ética.

“Desde la fracción reprochamos cualquier manifestación de acoso hacia cualquier persona, sea hombre o mujer.

“Cualquier persona que aspire a un puesto político debe contar con la solvencia ética y moral para asumir estos cargos”, manifestó el socialcristiano.

Por su parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, invitó al exministro a desistir de la candidatura y a su partido a inhabilitarlo, calificando su conducta como un hecho “inaceptable”.

“Creo que, en este caso, el señor Chaves debería hacerse a un lado y renunciar a sus aspiraciones presidenciales o su partido debería actuar y declarar que no es apto para un cargo como una candidatura a la Presidencia de la República”, manifestó el frenteamplista.

Villalta lamentó que el Código Electoral y la Constitución Política no impidan a personas con sanciones por acoso sexual postularse a cargos de elección popular, además, dijo que los partidos deberían exigir como requisito personas sin estos antecedes en su código de ética, como lo hizo el Frente Amplio.

Otto Roberto Vargas, diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), también dijo estar en desacuerdo con que personas con antecedentes de acoso se postulen al máximo cargo de Zapote.

“Estoy en total desacuerdo con que personas que ya tengan condenas, no solo en casos de acoso sexual, sino en otros delitos como estafa, robos o tengan antecedentes judiciales, se postulen tanto como candidatos a la Presidencia de la República o a las ciputaciones.

“Debemos tener en la clase política personas con valores éticos y morales que sean ejemplo para la ciudadanía y nos representen de la mejor manera”, afirmó Vargas.

[ Carlos Alvarado conocía rumores sobre sanción del Banco Mundial a Rodrigo Chaves ]