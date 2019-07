“La razón por la cual voy a votar en contra, hay muchas, pero una de ellas es por una gira que hice las pasadas semanas a la provincia de Guanacaste, donde tuve la oportunidad de reunirme con la Asociación de Desarrollo de Playa Panamá. Desafortunadamente, compañera María Inés, ellos no puede hacer esto (sorbe un trago de agua de un vaso). No pueden. El agua que ellos toman ahí está contaminada. Las excusas que le han dado a este pueblo, específicamente de Playa Panamá, aunque es una realidad en todo Guanacaste, es que no hay plata.