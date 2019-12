“Me niego a sentirme arrastrada por diez diputados que todos los días insisten e insisten en que el plenario no es transparente, y eso no es así. Una decisión tan importante como lo que implica hacer público o no un voto, requiere de mucho análisis, de mucho pensamiento y de mucha consulta. No puede ser una decisión apresurada, solamente por querer figurar el PAC, que es lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos días”, argumentó la liberacionista Yorleny León.