Diputados le ponen fecha a votación de plan sobre reelección de alcaldes

Los jefes de las fracciones legislativas fijaron una fecha para la votación del proyecto de ley que limitaría la reelección indefinida de los alcaldes y otros funcionarios municipales.

Este jueves, durante su reunión semanal, los voceros de los partidos establecieron que el proyecto 21.810 entre en la agenda legislativa del lunes, cuando se podría votar en primer debate, o bien, que se abra el periodo para recibir mociones de reiteración, que son las mociones de fondo rechazadas en la Comisión de Municipales y que se pueden defender nuevamente en plenario.

La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, indicó que no se pudo incluir el plan en la agenda de este mismo jueves, puesto que aún no llega el informe de Municipales sobre las mociones aprobadas y rechazadas este miércoles en ese órgano legislativo.

Ese foro parlamentario aprobó una moción para que los jerarcas municipales que logren reelegirse tengan que esperar ocho años antes de postularse de nuevo, una vez que dejen el cargo.

La idea del proyecto es eliminar la reelección indefinida de los alcaldes y permitir que estos jerarcas se puedan reelegir por una única vez consecutiva, para periodos máximos de ocho años.

Ese periodo de espera no aplicaría para los jerarcas que no accedan a la reelección, sea porque pierdan los comicios o porque no se postulen. Ellos sí podrían volver a aspirar cuatro años después de haber dejado el cargo.

La moción aprobada también impediría a los alcaldes e intendentes reelectos aspirar de inmediato a otro puesto municipal de elección popular, como el de regidor o el de vicealcalde. Para ello, también tendrán que esperar ocho años.

Los regidores y síndicos que logren reelegirse tampoco podrán postularse para el mismo cargo durante ocho años, una vez cumplido el periodo de labor.

En el caso de los alcaldes actuales, un acuerdo de Liberación Nacional y la Unidad estableció que puedan aspirar a la reelección en el 2024, por una única vez, aunque tengan cuatro, ocho, 15 o hasta 27 años en su respectivo puesto.