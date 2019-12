Feriado de pago no obligatorio significa que los trabajadores tiene derecho a disfrutar el feriado. En cuanto al pago, según información del Ministerio de Trabajo, las empresas que pagan el salario semanalmente, por tiempo efectivo, no están obligadas a reconocer el feriado si los empleados no lo laboran y, en caso de que un asalariado trabaje ese día, se le hace un pago sencillo.