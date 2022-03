Diputados aprueban derecho a desconexión digital en teletrabajo

Los diputados aprobaron este miércoles, en primer debate, un proyecto de ley que busca asegurar el derecho a la desconexión de las personas que hacen teletrabajo, con el fin de que puedan desligarse de sus empleos fuera de la jornada de trabajo.

La iniciativa tuvo el aval de los 44 congresistas presentes durante la votación.

Se trata de una iniciativa de la liberacionista Aida Montiel, que reforma la ley 9738, Ley para regular el teletrabajo, específicamente con una modificación en el inciso d del artículo 9.

En dicho artículo se regulan las obligaciones de las personas teletrabajadoras. En el inciso d vigente, se establece que el empleado debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para su patrono durante dicho horario y jornada.

Con la reforma impulsada por Montiel, se agregó un párrafo en dicho inciso, que dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su intimidad personal y familiar, la persona teletrabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de la jornada u horario establecido, salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes, en las que se debe contar con su anuencia”.

Tal como explicó Montiel, los acuerdos de teletrabajo deben cumplir a cabalidad con el Código de Trabajo en lo que respecta a la jornada de trabajo y, aunque ese horario puede ser flexible cuando se trata de labores a distancia, particularmente desde la casa del empleado, se tienen que respetar los límites.

La ley vigente establece que, si el teletrabajador no cumple la jornada, esa acción se podría considerar abandono de trabajo, según lo establece la legislación laboral, pero la liberacionista explicó que la ley no es clara en cuanto al derecho a la desconexión digital como derecho del trabajador en general y del teletrabajador en particular.

En el ámbito internacional, Portugal aprobó, en noviembre pasado, una ley que castiga a los jefes que llamen o envíen mensajes a sus empleados fuera del horario laboral, como un intento de preservar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

En varios países del mundo, se reguló el contrato de teletrabajo entre empleador y empleados, a raíz de la pandemia del covid-19, que empujó a hacer trabajo a distancia en una gran cantidad de sectores.

En Costa Rica, la ley que regula el teletrabajo fue aprobada en el 2019 y entró en vigencia desde setiembre de ese año. Sin embargo, no hacía referencia explícita al derecho de los empleados que trabajen desde sus casas para desconectarse una vez que cumplan con su horario.