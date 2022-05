Diputada Kattia Cambronero denuncia forcejeo de cobradores: ‘Una persona abrió la puerta y me quiso bajar a la fuerza, me jaló'

La diputada Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró este martes que dos cobradores forcejearon con ella para intentar bajarla de su vehículo, a vista y paciencia de los oficiales de Tránsito que la detuvieron para ejecutar un embargo judicial sobre su automóvil.

Poco después de las 3 p. m., la congresista dijo que no solamente hubo un forcejeo, sino que la Policía de Tránsito la detuvo acusándola de haber golpeado un vehículo, algo que negó.

Indicó que, una vez detenida, se le pusieron al frente un auto y una moto, de personas que no se identificaron y acusó que fueron ellos quienes forcejearon con ella.

“Nunca se identificaron, nunca supe los nombres. Ellos pusieron un carro delante y una moto a la par. Yo pensé que nos estaban asaltando, que iban a secuestrar a mi hija. No se identificaron. Hubo una situación más compleja, porque una persona abrió la puerta y me quiso bajar a la fuerza, me jaló del carro para sacarme y ahí llamamos al 9-1-1″, relató.

El hecho se produjo este martes por la mañana, en la ruta 27, cuando Cambronero viajaba con dos personas más, una de ellas su hija, y llegaron oficiales de Tránsito y los cobradores, para ejecutar una orden judicial de embargo.

Diputada denunciará a oficiales de Tránsito Kattia Cambronero, del PLP, afirmó que cobradores forcejearon con ella y la intentaron bajar del carro.

La congresista reconoció que está atrasada en el pago del crédito prendario que tiene con Credi Q y que pesa sobre el vehículo, pero alegó que ella misma se negó a cancelar esa deuda porque acusa costos administrativos abusivos.

También, adujo que solamente está atrasada en el pago de una cuota y que no entiende por qué se le giró una orden judicial de embargo, pues insistió en que solamente debía la cuota de mayo. Más temprano, vía comunicado, dijo que ya la había pagado.

“Deber una cuota no debería ser razón para que a un costarricense lo retengan de manera violenta, por dos horas, con una dudosa actuación del oficial de Tránsito, sin mediar una orden de embargo y con violencia y matonismo de los sujetos que me cerraron el paso”, apuntó.

La Nación consultó a Credi Q respecto a las acusaciones de la diputada liberal y respondieron que “por tratarse de un caso que está en instancias judiciales y en resguardo de los derechos de las partes” no se podían referir al caso.

“Las condiciones del contrato de financiamiento las convienen las partes al inicio de la relación”, añadieron en su respuesta.

La diputada del Liberal Progresista también negó que ella haya armado un zafarrancho por la situación y dijo que ni siquiera se bajó de su carro, hasta el momento en que lo entregó.

“Ni mis compañeros ni yo le hemos faltado el respeto a nadie”, indicó.

Ante consulta de este medio, respondió que ella no se puso de acuerdo con la gestora de cobro, porque dijo que hay un cobro administrativo que es de un monto mucho mayor a la cuota del préstamo.

Contestó también que su gran duda es por qué se procedió de esa forma con un embargo, cuando se trata de la deuda de una sola cuota.