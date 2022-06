Dinero de pensión de Carlos Alvarado se queda en cuentas del Estado

Los ¢3,9 millones mensuales de la pensión del expresidente de la República, Carlos Alvarado, pasaron a las cuentas del Estado en vista de que el político renunció a esta remuneración.

Mientras Alvarado no gestione el derecho, “el monto se va a la Caja Única del Estado”, explicó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El expresidente, de 42 años, manifestó su decisión de renunciar a la pensión que legalmente le corresponde como exmandatario desde antes de abandonar el poder, el pasado 8 de mayo.

En tanto, el medio digital ameliarueda.com, publicó que el Ministerio de Trabajo comunicó que la pensión “no se ha incluido en planillas y, por lo tanto, no se le ha girado ningún monto”.

Siendo aún presidente, el pasado 4 de octubre, mediante el oficio DP-P-073-2021, Alvarado le comunicó a la Directora Nacional de Pensiones del MTSS, Priscilla Gutiérrez, que no se acogería al derecho la jubilación.

“Como lo he manifestado a lo largo de mi gestión como presidente de la República, mantengo en alto mi compromiso con las finanzas públicas; por lo tanto, al finalizar mi gestión como jefe de Estado no me acogeré a la pensión que generará mi condición como expresidente de la República”, comunicó el entonces mandatario. En el mismo oficio, añadió que el 9 de mayo, un día después de que dejara el cargo, oficializaría la solicitud de renuncia correspondiente.

Posteriormente, el 3 de mayo, cinco días antes de que concluyera su periodo, insistió en que “saliendo de aquí no me iré pensionado; me pensionaré hasta que me corresponda, a los 65 años”.

[ Renuncia a pensión de expresidente le ahorrará ¢2.000 millones al Estado, afirma Carlos Alvarado ]

Su decisión, añadió, le ahorrará al Estado cerca de ¢2.000 millones. A Alvarado aún le faltan 23 años para alcanzar los 65 años, la edad mínima con que se jubila un trabajador en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Estamos hablando que en estos 23 años estaría renunciando a aproximadamente ¢2.000 millones a valor presente. Yo necesito trabajar para vivir, como la mayoría de costarricenses, y eso no tiene nada de malo, ustedes lo conocen y lo pueden ver en las declaraciones a la Contraloría”, añadió.

De acuerdo con el medio ameliarueda.com, el equipo de comunicación del exmandatario confirmó que Alvarado “no tramitó, ni va a tramitar su pensión, cumpliendo así el compromiso que asumió durante su administración”.