"No comprende este órgano contralor cómo, ante la necesidad de que no se postergue la toma de decisiones sobre el redimensionamiento y ajuste de capacidades de Japdeva según sus nuevos roles, para evitar el incremento de costo, se incluyen normas que no solo podrían generar inquietud sobre su conexidad, sino que comportan discusiones más profundas de su real necesidad y oportunidad", consideró la entidad.