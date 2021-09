Contralora: Ausencia de sistemas de carreteras en Conavi aumenta riesgo de corrupción

Contralora Marta Acosta acudió el martes por la noche ante la comisión que investiga supuestos hechos de corrupción en el Conavi. Foto: Asamblea Legislativa para LN.

La contralora general Marta Acosta reconoció que si el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contara con sistemas de control de carreteras más modernos, se podría reducir el riesgo de que se presenten irregularidades como las destapadas en el expediente del llamado Caso Cochinilla.

Así lo expresó la noche de este martes ante los diputados de la comisión especial creada para investigar supuestos hechos de corrupción en obras viales.

Acosta afirmó que por ejemplo, el faltante de un sistema de gestión de carreteras con mecanismos modernos como georreferenciación para llevar un control del estado de cada una de las vías, prácticamente deja en manos de los contratistas privados la decisión sobre lo que se necesita.

Dichos sistemas permitirían determinar dónde dirigir los recursos, qué vías conservar prioritariamente y que proyectos construir.

Sobre ese mismo tema, la contralora indicó que en 22 años de existir el Conavi ha sido “muy reacio” para implementar esas mejoras.

“Ha ido presentando avances muy lentos, justificaciones van y vienen. Estamos proponiendo que se haga una reforma legal para que se dé plazo al Conavi para que cumpla (...) porque no ha habido voluntad para ir adelante con el sistema. Aluden a limitaciones tecnológicas, siempre hay justificaciones y lo cierto es que a hoy no está, no podría decir que no han hecho nada, algo han avanzado”, afirmó.

Otro de los aspectos señalados por la contralora es que la Administración también carece de controles receptivos, pues no hay un laboratorio nacional que realice los análisis de calidad una vez que se termina un proyecto.

A su criterio, dicha tarea debería ser encargada formalmente al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

En otra de sus aseveraciones, la contralora dijo que el Conavi se ha convertido en un “tramitador de documentos entre empresas”, aludiendo a la falta de acción en las etapas de ejecución y control.

Acosta apuntó al hecho de que las verificaciones de obra nueva dependen de actores privados como lo son las empresas supervisoras y administradores viales. Además dijo que el modelo de conservación que se utiliza es obsoleto y no preventivo.

“El modelo de conservación es obsoleto, no es preventivo ni premia la calidad, el nivel de desempeño es bajo en la gestión de conservación de la red vial, las rutas tienen bajos niveles de transitabilidad”, añadió.

Tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en varios informes, Acosta insistió en que el Conavi debería avanzar a un modelo de conservación mediante estándares de servicios, donde se paga al contratista por mantener la vía en niveles óptimos previamente establecidos y no por demanda.

En su presentación, también señaló otras debilidades conocidas como la falta de previsión que se traduce en atrasos por temas como expropiaciones, falta de estudios y riesgos cambiarios.

La diputada liberacionista, Paola Valladares, cuestionó a la contralora sobre el rol de ese ente en la investigación de los hechos denunciados en el expediente judicial.

Al ser consultada sobre si conocía previo a los allanamientos de las irregularidades citadas en el expediente, Acosta reconoció que sí venían conociendo algunos de los hechos.

“Con la dimensión revelada, la Contraloría no lo conocía, pero sí veníamos haciendo informes, denuncias penales, investigaciones, donde hemos puesto en evidencia temas que tienen que ver con la corrupción, sí veníamos conociendo, emitimos un informe, emitimos insumos para la fiscalía, hemos hecho un trabajo abundante y por lo tanto sí conocíamos del tema”, afirmó.

[ Conavi conocía actuaciones irregulares de funcionarios desde el 2013 sin concretar despidos ]

Por su parte el legislador del Frente Amplio, José María Villalta, interpeló a la funcionaria sobre los hechos citados en el expediente donde se hace alusión a un exfuncionario identificado como Navil Campos Paniagua, quien habría denunciado que en el 2014 tuvo discrepancias porque no se le permitió investigar actos de corrupción.

”Eso no es cierto, Navil Campos renuncia en el 2014, participó en un concurso y no ganó, nunca he recibido ninguna visita para hablarme de un tema que yo le dijera no investigue, eso no es cierto” puntualizó la contralora.

Además se le cuestionó sobre la actuación del exgerente de la división de contratación administrativa Allan Ugalde, sobre lo cual la contralora dijo que no se referiría a este caso por ser parte de la denuncia penal y afirmó que Ugalde se encuentra separado del cargo en esa división, pero añadió que no se le ha abierto un proceso administrativo.

La comparecencia de la contralora continuará este jueves a las 8 a. m.

A la comisión investigadora, también están citados para las próximas semanas los ministros del MOPT y Hacienda, Rodolfo Méndez Mata y Elian Villegas, así como los exministros del MOPT Carlos Villalta y Carlos Segnini y la exministra de Hacienda Rocío Aguilar, junto a un grupo de actores entre los que se incluyen el exdirector del Conavi, Mario Rodríguez y el exasesor presidencial Camilio Saldarriaga entre otros.