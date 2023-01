Choque en plenario bloquea elección de defensor y debate sobre Nogui Acosta

Choques entre las seis fracciones legislativas bloquearon, este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, dos discusiones de relevancia para los diputados: el control político hacia el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por una denuncia fallida y la elección del nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes.

Para este lunes, se tenía previsto avanzar en la discusión sobre cuál candidatura es mejor para el nuevo defensor, Erick Ulate o Laura Arguedas, pero también surgió la propuesta, impulsada por varias bancadas, de debatir sobre Nogui Acosta.

Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) impulsaron con mayor fuerza que se realizara un debate reglado por dos horas, con tiempos proporcionales para cada una de las dos bancadas, sobre la denuncia de Acosta.

El jueves, el ministro de Hacienda denunció lo que en principio se suponía que era un megacaso de fraude fiscal de un banco en el que es socio Leonel Baruch, dueño del medio CRHoy, pero el viernes se conoció que la Fiscalía General de la República había pedido una desestimación sobre ese caso específico y que Tributación ya lo sabía.

Eso fue calificado por los diputados como vergonzoso, así como reflejo de un gobierno “vengativo y represivo contra quienes opinan distinto”.

Por primera vez en bastante tiempo, la barra de público del plenario legislativo estuvo llena, esta vez con federaciones de estudiantes universitarios contra la elección de Erick Ulate como defensor. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La propuesta fue a discusión de las bancadas, pero las otras cuatro tiendas políticas buscaron amarrar la realización de ese debate al compromiso para fijar, de una vez, la fecha de la elección del nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Durante una hora, las bancadas se enfrascaron en recesos para llegar a un acuerdo.

Después de las 4 p. m., ya no había tiempo para discutir la elección en la Defensoría, pues es un debate que, por Reglamento legislativo, se tiene que realizar en la primera parte de la sesión del plenario, es decir, entre las 3 p. m. y las 4 p. m.

La única manera de entrar a un amplio debate sobre la elección del defensor, es un acuerdo avalado por 38 votos para que se extienda esa primera parte de la sesión.

Siendo imposible debatir nada sobre la Defensoría, el desacuerdo entre las fracciones continuó por el resto de la sesión, pues las fracciones de Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y el Liberal Progresista (PLP) querían que se aprobara su propuesta, de hacer dos sesiones extraordinarias, martes y miércoles, con el fin de elegir al jerarca de la Defensoría.

Liberación hizo la presión hacia su planteo, que era debatir hoy sobre la denuncia de Hacienda, pero sin amarrar nada para el defensor. El Frente Amplio apoyó la moción del PLN para el debate en torno a lo sucedido con Nogui Acosta, así como la del PUSC para ese tema, específicamente.

Los desacuerdos molestaron principalmente a los voceros de la Unidad, Daniela Rojas, y del PLP, Eliécer Feinzaig.

“Lo que hizo el Ministerio de Hacienda no tiene justificación y esta Asamblea se lo tiene que tomar con la seriedad del caso. El día de hoy tenemos que hacer un debate reglado, pero esta moción (del PUSC) indica que hoy tenemos el debate reglado, pero que el día miércoles se apruebe una sesión extraordinaria para seguir conociendo Defensoría”, explicó la socialcristiana.

Feinzaig acusó que una “mancuerna evidente entre el PLN y el Frente Amplio” buscaba impedir la discusión sobre la Defensoría. “Entonces, tienen gente muy activa, golpeando vidrios en la barra de pública, pero son ustedes los que impiden que hoy discutamos Defensoría”, dijo.

Añadió que se debía hacer el debate sobre Hacienda, pero asumir de una vez el compromiso con la discusión sobre la Defensoría.

“A los muchachos de las barras, que vinieron convocados por las fracciones del FA y Liberación, los estamos dejando sin la posibilidad de escuchar el debate. Lo que están presenciando son las tácticas dilatorias de la mancuerna del Frente Amplio y Liberación”, dijo.

Eso molestó a la frenteamplista Sofía Guillén y la liberacionista Dinorah Barquero. La primera dijo que ninguna fracción ha manipulado y traído grupos, sino que “ellos tienen cerebro propio, se llama autonomía y libertad de pensamiento”.

Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, se molestó por el desacuerdo entre fracciones. Él fue uno de los diputados más criticados por la gente en la barra de público, por el asunto de la Defensoría. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La verdiblanca declaró: “Se están diciendo cosas que no son ciertas, apreciaciones personalísimas. Nadie del PLN ha convocado absolutamente a nadie y no se vale irrespetar a los universitarios, porque tienen su propio criterio e identidad, capacidad de decisión, nadie los manipula ni convoca”.

“Tampoco hay ningún agarronazo de la mano de Liberación y el Frente Amplio, eso no es de risa don Eli, como tampoco el irrespeto de tomar una bandera de otro partido y venir a ponerla aquí (en la curul de ella)”, reclamó Barquero.

Ariel Robles también cuestionó lo dicho por Feinzaig y dijo que muchos en el plenario quieren que se vote rapitido y en carrera por Erick Ulate, a quien él identificó como “candidato de los autobuseros”.

La jefa de Liberación, Kattia Rivera, enfatizó que se deben escuchar a las organizaciones sociales, universitarias y de mujeres que se sienten amenazadas por una candidatura a la Defensoría de los Habitantes.

Por otra parte, Fabricio Alvarado, de Nueva República, defendió también la propuesta de abrir el debate sobre la Defensoría en dos sesiones, martes y miércoles, por la mañana.

Él enfatizó que nueve legisladores del PPSD, nueve del PUSC, seis de Nueva República, cinco del PLP y Rodrigo Arias, del PLN, votaron a favor de esas sesiones, pero en contra los seis del FA y 18 de Liberación.

“Puede que no haya mancuerna, pero que están coincidiendo, lo están haciendo”, agregó Alvarado.

Todavía Daniela Rojas intentó una nueva moción para el debate reglado, cuando ya quedaba poco tiempo de la sesión del plenario, pero siempre amarrados al debate sobre la Defensoría, que igualmente cayó en terreno árido.

“Ha habido berrinches, sí han existido berrinches de si las cosas no son como quiero, me llevo la bola y no juego más. Esta sesión empezó a las 3 p. m. y no hemos avanzado”, reclamó molesta.

Al final, Rodrigo Arias levantó la sesión poco después de las 6 p. m. sin que se hubiera hecho el debate reglado sobre el tema de la evasión fiscal y sin una definición sobre la elección para la Defensoría.