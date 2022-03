Chaves y Figueres se enfrascan en discusión por desmarcarse del PAC

Los candidatos Rodrigo Chaves y José María Figueres en enfrascaron en una discusión por desmarcarse de cualquier vínculo con el Partido Acción Cuidada (PAC), durante el debate organizado por Columbia y la Universidad Hispanoamericana.

Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), atacó a Figueres diciéndole que Liberación Nacional (PLN) cogobernó con el PAC y que él pidió el voto para el presidente de la República, Carlos Alvarado, en la segunda ronda electoral del 2018.

Figueres respondió que quien fue ministro de un gobierno del PAC fue Chaves y que fue uno de los peores titulares de Hacienda, el cual propuso impuestos para los salarios de ¢500.000 en adelante.

En el intercambio, el aspirante del PPSD primero dijo: “En el debate de ayer (miércoles), en Extra TV, en un acto de hipocresía histórico, usted se desligó del PAC y, más bien, dijo que yo era del PAC, lo que es una mentira. Con lágrimas en los ojos, le rogó a los costarricenses que votaran por Carlos Alvarado hace cuatro años.

“Con la complicidad de Liberación Nacional, este gobierno aprobó, entre otros proyectos, el plan fiscal, la ley de huelgas, la ley de empleo público, el préstamo del tren metropolitano, así como sacar a las municipalidades y sus alcaldes diamantes de la regla fiscal y créditos millonarios para seguir endeudando al país”, aseguró Chaves.

Figueres le respondió: “Don Rodrigo, usted es el que fue el ministro del PAC. Usted es quién como ministro quiso subir los impuestos en este país, desconociendo la grave crisis económica por la que pasan ustedes, la familia costarricense. Usted es quien como ministro de Hacienda no pudo implementar los escáneres de los que ahora se viene a rasgar las vestiduras”, afirmó Figueres.

“No don Rodrigo, no se venga aquí a lavar las manos olímpicamente en este momento. El ministro de hacienda lleva la responsabilidad prácticamente más importante en el Gobierno y este ministro, amigas y amigos, ha sido de los peores que hemos tenido en este país; por eso es que necesitamos avanzar y cambiar la hoja”, agregó el verdiblanco.

Figueres también le achacó a Chaves incapacidad para conformar un equipo de gobierno con los otros ministros del gabinete de una administración que catalogó como “una de las peores” del país.

Luego de las declaraciones del candidato del PLN llegó la replica, en la que su contrincante aseguró que miembros del PAC eran parte del equipo de campaña de Liberación.

“José María Figueres nunca resuelve nada, vean que no mencionó ni siquiera el tema del PAC; se los voy a decir yo: el PAC es un ejemplo del equipo de José María Figueres. ¿Quién es lo fundaron? Ottón Solís, Luis Guillermo Solís, Alberto Cañas, Margarita Penón, Josette Altmann, todos miembros del equipo de don José María.

“Vean costarricense no se dejan engañar más, entre lágrimas -yo no sé de qué- pidiendo el voto para Carlos Alvarado, han cogobernado, pusieron dos presidentes de la Asamblea Legislativa en estos cuatro años nefastos que pertenecen también al equipo de don José María, doña Silvia Hernández y don Carlos Ricardo Benavides ¿Ellos no son de su equipo José María ? “, alegó Chaves.

En tanto, Figueres dijo que Rodrigo Chaves solo ha tendido dos trabajos en su vida, uno en el Banco Mundial donde “se dedicó a acosar a las mujeres ”, y otro en Hacienda, donde renunció.

